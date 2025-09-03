ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πέντε μέθοδοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Οι «πρωταθλητές» της απάτης που μοιράστηκαν τα 22,7 εκατ. ευρώ

«Βοσκοτόπια» διαφθοράς και συστηματικής κατάχρησης δημοσίου χρήματος από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν οι σαρωτικές έρευνες της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛΑΣ. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι σε 6.354 ύποπτα ΑΦΜ οδήγησαν σε 1.036 πρόσωπα που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις ύψους 22,7 εκατ ευρώ

Τα περιουσιακά στοιχεία των παραβατών έχουν ήδη παγώσει ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν προκειμένου να κλείσει κάθε κερκόπορτα που αφαιρούσε πόρους από τους πραγματικούς δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Τα 4+1 βήματα της απάτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης το «μοτίβο» της απάτης που ακολουθούσαν οι παραβάτες περιελάμβανε:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Αρνητική πρωτιά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφει η Κρήτη καθώς από τα 1.063 παράνομα ΑΦΜ τα 850 εντοπίζονται στο νησί εισπράττοντας τα 17 από τα 22,7 εκατ ευρώ.

Στη Δυτική Μακεδονία, μόλις 7 ΑΦΜ εισέπραξαν παράνομα πάνω από 1,34 εκατ. ευρώ, με μόλις ένα εξ αυτών να έλαβε λιγότερο από 20.000.

Γενικά, από τα 1.036 ΑΦΜ, τα 343 έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ, ενώ τα 693 κάτω των 20.000 ευρώ.

Η «μοιρασιά» των 22,7 εκατ ευρώ

Παράλληλα, τα επιμέρους ευρήματα των εκτεταμένων ελέγχων έφεραν στο φως της δημοσιότητας κραυγαλέες περιπτώσεις προσώπων που έλαβαν παρανόμως τεράστια χρηματικά ποσά ως αγροτικές επιδοτήσεις. Ενδεικτική είναι η περίπτωση ενός 72χρονου από την Κοζάνη ο οποίος αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου 980.000 ευρώ και ενός 69χρονου από τα Τρίκαλα, που εισέπραξε 620.000 ευρώ με τη συνολική επιδότηση να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Άτομο 72 ετών από την Κοζάνη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 980.000 ευρώ.

Άτομο 69 ετών από τα Τρίκαλα, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000 ευρώ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000 ευρώ.

Άτομο 28 ετών από την Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000 ευρώ.