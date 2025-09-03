Παπασταύρου-για-ηλεκτρική-διασύνδεση-με-Κύπρο:-Να-ξεκαθαρίσει-η-Λευκωσία-τη-θέση-της

«Οι δηλώσεις που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο στέλνουν αμφίσημο μήνυμα», ανέφερε στο κεντρικό δελτίου του ΕΡΤΝEWS, o Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τη δήλωση του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κερανού, σύμφωνα με την οποία «το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με τους συγκεκριμένους όρους δεν είναι βιώσιμο».

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά, «ιδιαίτερα όταν το έργο αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο καθώς θα τερματίσει την ενεργειακή της απομόνωση, και επίσης όταν στις 31 Ιουλίου, η ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου, η ΡΑΕΚ, ενέκρινε τα 25 εκατ. για την υλοποίηση του έργου. Συμμετέχει δε στις τακτικές εβδομαδιαίες τηλεφωνικές επικοινωνίες που γίνονται με την Επιτροπή και τον Έλληνα ρυθμιστή για την υλοποίηση του έργου».

Ο κ. Παπασταύρου αποκάλυψε επίσης ότι η Ελλάδα δεν έχει δει τις εκθέσεις που επικαλείται ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών και κάλεσε την κυπριακή πλευρά να «ξεκαθαρίσει τη θέση της».

Πρόσθεσε ότι το θέμα θα συζητηθεί την Πέμπτη στην Κοπεγχάγη, όπου θα παρευρεθεί ο Έλληνας υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Σε ερώτηση για το αν το γεγονός πως η Τουρκία έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της για την πραγματοποίηση του έργου έχει παίξει κάποιο ρόλο, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι «εδώ μιλάμε για τη βιωσιμότητα του έργου, που είναι πολύ πιο πριν από αυτό».

Ερωτηθείς τέλος αν η Κύπρος κάνει πίσω, τότε το έργο πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί, ο κ. Παπασταύρου είπε λακωνικά: «Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου περνά και από την Κύπρο».

