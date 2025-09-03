Στον-ftse-100-του-lse-εντάχθηκε-η-metlen

Η μετοχή του ελληνικού ομίλου εντάχθηκε στον βασικό δείκτη του London Stock Exchange ένα μόλις μήνα μετά την εισαγωγή στο Λονδίνο.

Στον βασικό δείκτη του London Stock Exchange εντάχθηκε, ένα μόλις μήνα μετά την εισαγωγή στο Λονδίνο, η μετοχή της Metlen. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, oι αλλαγές θα εφαρμοστούν κατά το κλείσιμο των εργασιών της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025 και θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε ανάρτησή του στο linkedin, o Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρει: «Η ένταξη της METLEN στον δείκτη FTSE 100, σε χρόνο λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας της εταιρείας μας. Αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε περήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον FTSE 100 διαπραγματευόμενη σε Ευρώ.

Αυτό το επίτευγμα είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους. Δημιουργεί σε όλους μας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και ακόμη πιο δυνατά τα επόμενα χρόνια, πετυχαίνοντας σταθερά τους στόχους μας».

Όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα η JP Morgan, η Metlen, που εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου, έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 500 εκατ. δολαρίων, με 8,04 εκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία. Η κατάταξή της στην 67η θέση σε όρους κεφαλαιοποίησης τής επιτρέπει την άμεση ένταξη στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης εφόσον επιβεβαιωθεί και η απαραίτητη ρευστότητα.

Σύμφωνα με την JP Morgan, εκτός από τη Metlen, στον FTSE 100 αναμένεται να προστεθεί και η Burberry Group, η οποία κατατάσσεται στην 88η θέση. Αντίθετα, εκτός δείκτη κινδυνεύει να βρεθεί η Taylor Wimpey, με αποτίμηση που την έχει οδηγήσει στην 109η θέση.