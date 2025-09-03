Στουρνάρας:-Η-οικονομική-παιδεία-πυλώνας-αναπτυξιακής-πολιτικής

Τη σημασία του οικονομικού εγγραμματισμού και της οικονομικής παιδείας των νέων τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας στην ομιλία τους στη χθεσινή εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Χρήμα: Αποταμίευση – Επένδυση – Οικονομική Ανάπτυξη».

Όπως είπε κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση, η ημερίδα αλλά και γενικότερος στόχος της τράπεζας είναι οι μαθητές «να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η οικονομία και να λαμβάνουν σωστά ενημερωμένες οικονομικές αποφάσεις» καθώς, ο οικονομικός εγγραμματισμός είναι από τα πιο χρήσιμα εφόδια που μπορεί να δοθεί στους νέους, «ώστε να είναι σε θέση να προφυλαχθούν από οικονομικούς κινδύνους και να διαχειριστούν όσο γίνεται πιο επιτυχώς ενδεχόμενες δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω μακροοικονομικών κλυδωνισμών», όπως είπε μεταξύ άλλων ο διοικητής της ΤτΕ.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ το 2024, 40% των μαθητών λυκείου στην Ελλάδα διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά τους, ενώ περισσότεροι από ένας στους πέντε χρησιμοποιούν τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα ή προπληρωμένες κάρτες. Περίπου 15% των μαθητών δηλώνουν ότι έχουν αποταμιεύσεις και επενδύσεις, 10% αναφέρουν ότι έχουν αγοράσει κρυπτοστοιχεία και σε ποσοστό γύρω στο 75% των μαθητών έχουν κάνει κάποια αγορά ηλεκτρονικά.

Παρ’ όλα αυτά, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η οικονομική παιδεία παραμένει αποσπασματική και εκτός του κεντρικού κορμού μαθημάτων, επισήμανε ο κ. Στουρνάρας. «Παρότι έχουν γίνει βήματα, π.χ. με τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στα σχολεία, έννοιες όπως ο τόκος, η απόδοση επένδυσης και η διαχείριση του κινδύνου εξακολουθούν να απουσιάζουν από την καθημερινή διδακτική πραγματικότητα» και γι’ αυτό «απαιτούνται δράσεις για την προώθηση της οικονομικής γνώσης στα σχολεία» , συμπλήρωσε.

«Η οικονομική παιδεία δεν αποτελεί μόνο ένα εκπαιδευτικό ή κοινωνικό στόχο. Είναι στρατηγικός πυλώνας αναπτυξιακής πολιτικής», τόνισε ο Γ. Στουρνάρας.

Μάλιστα, όπως επισήμανε ο διοικητής της ΤτΕ, η εισαγωγή ενός μαθήματος οικονομικού εγγραμματισμού στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στην εξοικείωση των μαθητών με βασικές οικονομικές έννοιες, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις στη ζωή τους ως ενήλικες.

Επενδύσεις και αποταμίευση στο επίκεντρο

Στο πλαίσιο της προώθησης του οικονομικού εγγραμματισμού, εντασσόταν και η χθεσινή ημερίδα, της οποίας πρώτο θέμα ήταν το χρήμα και οι τιμές, ενώ το δεύτερο η αποταμίευση και οι επενδύσεις, με τον διοικητή να εστιάζει στις επενδύσεις και την αποταμίευση.

«Οι επενδύσεις μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, η αποταμίευση συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα τόσο σε ατομικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, το ύψος των συνολικών αποταμιεύσεων λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής μιας οικονομίας.», είπε μεταξύ άλλων ο Γ. Στουρνάρας.

Κι αυτός ο κύκλος «απαιτεί οικονομικά εγγράμματους πολίτες – ανθρώπους που κατανοούν βασικές οικονομικές έννοιες και που μπορούν να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα οικονομικά τους, λαμβάνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους», επισήμανε.

Με στόχο την εδραίωση του οικονομικού εγγραμματισμού, η ΤτΕ πραγματοποιεί μια σειρά από δράσεις: 1) η υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης στα σχολεία ή/και τη δυνατότητα διά ζώσης επίσκεψης στο Μουσείο της ΤτΕ, και β) η διοργάνωση πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σχεδίου, που θα έχει το ίδιο θέμα με αυτό της ημερίδας.