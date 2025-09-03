Στο-Πεκίνο-για-τη-μεγάλη-στρατιωτική-παρέλαση-παρευρέθηκε-ο-Γιώργος-Παπανδρέου

Ο πρώην Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου, παρευρέθηκε το Πεκίνο, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης, για τις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο κ. Παπανδρέου παρακολούθησε τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν ενώ συμμετέχει και στο επίσημο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Σι Τζινπίνγκ.
Ο κ. Παπανδρέου συμμετείχε και στην ομαδική φωτογράφηση όλων των παρευρισκόμενων του Κινέζου προέδρου.
