    Wednesday, September 3

    Στο Πεκίνο για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση παρευρέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου

    Πολιτική
    Ο πρώην Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου, παρευρέθηκε το Πεκίνο, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης, για τις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

    Ο κ. Παπανδρέου παρακολούθησε τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν ενώ συμμετέχει και στο επίσημο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Σι Τζινπίνγκ.

    Ο κ. Παπανδρέου συμμετείχε και στην ομαδική φωτογράφηση όλων των παρευρισκόμενων του Κινέζου προέδρου.

    Παπανδρέου στο Πεκίνο

    - sofokleous10.gr

