Συνεδριάζει-σήμερα-το-κυβερνητικό-συμβούλιο-οικονομικής-πολιτικής

Θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη και ώρα 17.00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής, με θέμα την παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

