    Wednesday, September 3

    Συνεδριάζει σήμερα το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής

    Πολιτική
    Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με θέμα την παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας

    Κυριάκος Μητσοτάκης ομιλία

    Θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη και ώρα 17.00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής, με θέμα την παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

