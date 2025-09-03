Τα-κόμματα-στην-«αφετηρία»

-

Στην αφετηρία βρίσκονται τα κόμματα για μια εξαιρετικά δύσκολη πολιτική χρονιά που μόλις ξεκίνησε έτοιμα να ακούσουν την «πιστολιά» του αφέτη. Ο στόχος είναι κοινός: το δημοσκοπικό «κοντέρ» που καθορίζει καθοριστικά το πολιτικό περιβάλλον να ανέβει σημαντικά μέσα στο φθινόπωρο. Η φετινή ΔΕΘ έχει ήδη συζητηθεί πολύ εξαιτίας της παρουσίας την Παρασκευή του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist μια ημέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει μονοπωλήσει τη συζήτηση και μόνο οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο το βράδυ θα αλλάξουν την ατζέντα.

Στόχος για τη Νέα Δημοκρατία είναι μέσω του πακέτου παροχών που θα ανακοινωθούν να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες διαβίωσης για τη μεσαία τάξη, αλλά και για τους κοινωνικά ασθενέστερους. Αυτό θα μπορούσε να απεγκλωβίσει τη γαλάζια παράταξη από τη ζώνη του 25%. Το πρώτο βήμα για την επίτευξη της αυτοδυναμίας είναι ο αριθμός «3» να μπει μπροστά από τα ποσοστά της. Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα φανεί αν το πακέτο των μέτρων είναι τόσο ισχυρό ώστε να καλύψει τον θόρυβο που θα σηκώσει η υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς θα έρθει και πάλι στην επικαιρότητα.

Η «εξίσωση» στο πολιτικό σκηνικό περιπλέκεται από τον άγνωστο «Χ» που ονομάζεται Αλέξης Τσίπρας. Κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού αν και οι κινήσεις του δείχνουν πως μετά την παρουσίαση του βιβλίου στα τέλη του χρόνου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ακόμα και η δημιουργία ενός νέου κόμματος. Η πολιτική συγκυρία θα είναι ο οδηγός για τις πρωτοβουλίες που θα πάρει χωρίς να επιβεβαιώνεται από το περιβάλλον του όλη η σεναριολογία που έχει αναπτυχθεί. Με τρεις αναρτήσεις του από την Κυριακή έως και χθες, από αποσπάσματα της ομιλίας που έκανε τον Ιούνιο στη Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου του, δηλώνει για ακόμα μια φορά παρών και εξαπολύει πυρά κατά του Μαξίμου για την οικονομική και κοινωνική του πολιτική. Είναι γεγονός πως από τον προοδευτικό κόσμο αναμένεται με ενδιαφέρον η μεθαυριανή του ομλία στο Βελλίδειο, όπου θα γίνει το συνέδριο του Economist. Επιστρέφει, άλλωστε στο συγκεκριμένο χώρο μετά από τρία χρόνια. Η κόντρα κυβέρνησης – Τσίπρα θα συνεχιστεί μετά τη ΔΕΘ ειδικά αν ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει τελικά να ανοίξει το βήμα του.

Για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί μονόδρομο η δημοσκοπική ανάκαμψη μέσα στο φθινόπωρο. Ζει το «μαρτύριο της σταγόνας» με τα ποσοστά του να κυμαίνονται μεταξύ 11%-12%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θέλει να το εκμεταλλευτεί παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντά σε αυτό της κυβέρνησης. Η «Μαύρη Βίβλος» ξεδιπλώθηκε χθες και προχθές και σήμερα (θα συνεχιστεί Πέμπτη και Παρασκευή) η «σκυτάλη» δίνεται στο Ζάππειο όπου με κεντρικό ζήτημα το δημογραφικό και σε πανηγυρικό κλίμα θα εορταστεί η επέτειος της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Η Χαριλάου Τρικούπη θα πρέπει να έχει μειώσει την «ψαλίδα» με τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο φθινόπωρο, αλλιώς το συνέδριο, που δεν έχει οριστεί πότε θα πραγματοποιηθεί, θα κληθεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις.

