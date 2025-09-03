Τιμολόγια ρεύματος: Στις σταθερές χρεώσεις στρέφονται και οι επιχειρήσεις – Άλμα στα «μπλε» συμβόλαια

Σύμφωνα με πληροφορίες του -, ο Ιούνιος υπήρξε ορόσημο για τη διεύρυνση σε εταιρείες και επαγγελματίες της απήχησης των «μπλε» τιμολογίων, τα οποία διπλασίασαν το ποσοστό τους στο σύνολο της λιανικής. Νέα σταθερά συμβόλαια σύναψαν επαγγελματίες & επιχειρήσεις που είχαν πριν «πράσινα» τιμολόγια, το ποσοστό των οποίων μειώθηκε πάνω από 10% σε ένα μήνα. Βασικές αιτίες της στροφής η εμφάνιση ελκυστικών σταθερών προϊόντων και στα μη οικιακά τιμολόγια εντός του 2025, σε συνδυασμό με την ανησυχία επαγγελματιών και επιχειρήσεων για επανάληψη μιας «μίνι» ενεργειακής κρίσης και φέτος το καλοκαίρι, η οποία θα προκαλούσε εκτίναξη των λογαριασμών τους στην περίπτωση που παρέμεναν σε κυμαινόμενες χρεώσεις. Τα σταθερά προϊόντα συνεχίζουν αργά αλλά σταθερά να κερδίζουν ολοένα μεγαλύτερο έδαφος και στα νοικοκυριά, και πάλι εις βάρος των πράσινων προϊόντων.

Μετά τα νοικοκυριά, τα σταθερά τιμολόγια έχουν αρχίσει να κερδίζουν πλέον σημαντικό έδαφος και στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Ιούνιος φαίνεται πως αποτέλεσε ορόσημο για την απήχηση των «μπλε» συμβολαίων στα μη οικιακά συμβόλαια ρεύματος, καθώς το ποσοστό τους εκτινάχθηκε μέσα σε έναν μόλις μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του -, το μερίδιο των μπλε προϊόντων στα μη οικιακά τιμολόγια αυξήθηκε σε λίγο πάνω από 20% μέσα στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, για το σύνολο της λιανικής. Συγκριτικά, το μερίδιό τους ήταν 9,66% τον Μάιο, σύμφωνα με την Έκθεση Λιανικής Αγοράς για τον συγκεκριμένο μήνα, που έχει δημοσιεύσει η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ). Κάτι που σημαίνει ότι τον Ιούνιο υπερδιπλασιάστηκε το «αποτύπωμα» των σταθερών χρεώσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία τιμολογίων.

Η εκτίναξη είναι πιο αξιοσημείωτη αν ληφθεί υπόψη πως, στα μη οικιακά τιμολόγια, η διείσδυση των «μπλε» τιμολογίων αυξανόταν με πολύ αργούς ρυθμούς όλους τους προηγούμενους μήνες του 2025, αλλά και το περασμένο έτος. Ενδεικτικά, στο τέλος του 2024 το μερίδιό τους ήταν στο 5,82%, «κερδίζοντας» στη συνέχεια σε μηνιαία βάση περίπου 1%, για να προκύψει η «επίδοση» του Μαΐου.

Η εικόνα στα κυμαινόμενα επαγγελματικά τιμολόγια

Όσον αφορά την προέλευση των επαγγελματιών και επιχειρήσεων που στράφηκαν στη σταθερή τιμολόγηση, η συντριπτική πλειονότητα ήταν καταναλωτές οι οποίοι προηγουμένως είχαν πράσινα τιμολόγια. Κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι μέσα στον Ιούνιο τα πράσινα προϊόντα «είδαν» το μερίδιό τους να μειώνεται περίπου 10%.

Ειδικότερα, το ποσοστό των ειδικών προϊόντων διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στα επίπεδα του 62%. Μόλις ένα μήνα νωρίτερα, με βάση την Έκθεση Λιανικής Αγοράς, η διείσδυσή τους ήταν αισθητά μεγαλύτερη, στο 73,46%. Κατ΄ αναλογία με τα «μπλε» συμβόλαια (αλλά διαγράφοντας αντίθετη πορεία), όλο το προηγούμενο διάστημα του 2025, η διείσδυση των πράσινων προϊόντων μειωνόταν, ωστόσο με πολύ αργό ρυθμό. Ενδεικτικά, στο τέλος του 2024 το ποσοστό τους ήταν 78%.

Στον αντίποδα, τα κίτρινα συμβόλαια παρουσιάζουν σταθερότητα ως προς την απήχησή τους. Έτσι, τον Ιούνιο το ποσοστό τους κινήθηκε στο 17%, όταν τον Μάιο είχε «κλείσει» στο 16,88% και στο τέλος του 2024 στο 16,18%.

Οι αιτίες για το άλμα του Ιουνίου

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η κατακόρυφη ενίσχυση τον Ιούνιο των επαγγελματικών και επιχειρήσεων με σταθερή τιμολόγηση οφείλεται κατ΄αρχάς στην εμφάνιση μέσα στο έτος ιδιαίτερα ανταγωνιστικών «μπλε» προϊόντων για μη οικιακούς καταναλωτές. Ωστόσο, οι αποκλιμακωμένες τιμές χονδρικής, την άνοιξη που προηγήθηκε, είχαν ως συνέπεια να κινηθούν σε συγκρατημένα επίπεδα και οι κυμαινόμενες χρεώσεις.

Επομένως, τουλάχιστον μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις είχαν μικρό κίνητρο να μετακινηθούν από τα πράσινα τιμολόγια στα οποία βρίσκονταν. Τα δεδομένα όμως άλλαξαν από τις αρχές του καλοκαιριού, όταν οι χονδρεμπορικές τιμές μπαίνουν σε ανοδική τροχιά, λόγω της αύξησης της ζήτησης.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη του κλάδου, ειδικά φέτος υπήρχε η ανησυχία από αρκετές επιχειρήσεις, ότι θα επαναληφθεί η «μίνι» ενεργειακή κρίση του προηγούμενου καλοκαιριού και, κατά συνέπεια, πως θα εκτιναχθούν οι λογαριασμοί. Επομένως, είχαν έναν ακόμη σημαντικό λόγο να αποχωρήσουν από τα «πράσινα» τιμολόγια.

Εξάλλου, σχεδόν όλοι οι καταναλωτές βρέθηκαν στα «πράσινα» τιμολόγια λόγω αυτόματης μετάπτωσης (δηλαδή επειδή την 1η Ιανουαρίου 2024 δεν είχαν επιλέξει οι ίδιοι κάποιο άλλο «χρώμα») και όχι επειδή αποφάσισαν να τιμολογούνται με κυμαινόμενες χρεώσεις. Το αντίθετο ισχύει στην περίπτωση των «κίτρινων» τιμολογίων, αν και είναι επίσης κυμαινόμενα, εξ ου και η διείσδυσή τους παραμένει σταθερή.

Το τοπίο στα νοικοκυριά

Χωρίς να υπάρξει εντυπωσιακή αύξηση, τον Ιούνιο συνεχίστηκε η σταδιακή στροφή στα μπλε προϊόντα και των νοικοκυριών. Ως συνέπεια, το μερίδιό τους στο σύνολο της λιανικής ενισχύθηκε στα επίπεδα του 22%, από 21,75% τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Και στην περίπτωση των οικιακών τιμολογίων, η «δεξαμενή» των νέων πελατών για τα «μπλε» προϊόντα είναι νοικοκυριά τα οποία πριν βρίσκονταν σε κάποιο «πράσινο» τιμολόγιο. Κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τον Ιούνιο μειώθηκε για έναν ακόμη μήνα το μερίδιο των ειδικών προϊόντων, στα επίπεδα του 64%, από 64,92% τον Μάιο.

Αντίθετα, τα «κίτρινα» συμβόλαια παρουσίασαν μικρή αύξηση, διαμορφούμενα στα επίπεδα του 14%, από 13,34% ένα μήνα νωρίτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την απότομη ενίσχυση στα «μπλε» μη οικιακά τιμολόγια, τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις είναι πλέον παραπλήσια τα μερίδια των τριών «χρωμάτων».

Νέες κατηγορίες προϊόντων

Όπως είναι γνωστό, τα «χρώματα» πρόκειται να αυξηθούν από το φθινόπωρο, με την προσθήκη κατ΄αρχάς των «κόκκινων» τιμολογίων. Τα νέα αυτά προϊόντα περιγράφονται σαν «ευέλικτα μπλε», καθώς είναι σταθερού κόστους (δηλαδή δεν εξαρτώνται από τις τιμές χονδρικής), δίνοντας για παράδειγμα τη δυνατότητα για συνδρομητικά «πακέτα» ή για τον καθορισμό σταθερών χρεώσεων ανά κλίμακα κατανάλωσης.

Επίσης, όπως έχει αναδείξει το -, μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται η ενεργοποίηση των δυναμικών «πορτοκαλί» προϊόντων, που απευθύνονται σε καταναλωτές με «έξυπνο» μετρητή και στα οποία η χρέωση μεταβάλλεται με την ώρα, ανάλογα με τα επίπεδα των χονδρεμπορικών τιμών.

Οι προμηθευτές «βλέπουν» στα «πορτοκαλί» προϊόντα μία ευκαιρία για ενίσχυση των μεριδίων τους ειδικά στα μη οικιακά τιμολόγια, καθώς αρκετές επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν δυνατότητα ενεργειακής διαχείρισης και επομένως εξοικονόμησης, με τη μεταφορά μέρους της κατανάλωσής τους στις περιόδους του 24ωρου με μειωμένες χονδρεμπορικές τιμές (κυρώις μεσημβρινές ώρες και Σαββατοκύριακα).