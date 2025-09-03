Τουρκία:-Επιβραδύνθηκε-λιγότερο-του-αναμενόμενου-ο-πληθωρισμός-τον-Αύγουστο

Ένα ακόμη σημάδι ότι η καταναλωτική ζήτηση παραμένει ανθεκτική.

Λιγότερο του αναμενόμενου επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Αύγουστο λιγότερο, σε ένα ακόμη σημάδι ότι η καταναλωτική ζήτηση παραμένει ανθεκτική, ακόμη και καθώς η κεντρική τράπεζα προτίθεται να συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με την τουρκική στατιστική υπηρεσία TurkStat, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε στο 33% τον Αύγουστο, από 33,5% τον Ιούλιο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του - προέβλεπαν ότι θα διαμορφωνόταν στο 32,6%.

Ο μηνιαίος πληθωρισμός σημείωσε αύξηση 2,04%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,06% του προηγούμενου μήνα, ενώ η μεση πρόβλεψη σε ξεχωριστή έρευνα οικονομολόγων ήταν 1,75%.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από μια ημέρα πολιτικής αναταραχής στις τουρκικές αγορές: Δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη διέταξε την απομάκρυνση των τοπικών αξιωματούχων του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης αναδιάρθρωσης της ηγεσίας του κόμματος σε σχετική δίκη αργότερα μέσα στον μήνα. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) αντιμετωπίζει αυξημένη δικαστική πίεση, την οποία χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενη. Οι μετοχές στην Τουρκία υποχώρησαν έως και 5,9% μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν.

Η πολιτική αναταραχή έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για την τουρκική κεντρική τράπεζα (CBRT), η οποία μείωσε τον Ιούλιο το βασικό επιτόκιο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στο 43%, την πρώτη μείωση μετά από περίπου τέσσερις μήνες. Η κεντρική τράπεζα άφησε να εννοηθεί ότι η πολιτική χαλάρωσης θα συνεχιστεί, ενώ ο διοικητής Fatih Karahan προειδοποίησε τους επενδυτές ότι η τράπεζα «δεν λειτουργεί σε αυτόματο πιλότο», επικαλούμενος τις πληθωριστικές προσδοκίες καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η τράπεζα προβλέπει πληθωρισμό στο τέλος του έτους μεταξύ 25% και 29%, ενώ οι αγορές εκτιμούν ότι θα φτάσει κοντά στο 30%.

Το ΑΕΠ της Τουρκίας αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,8% το δεύτερο τρίμηνο, ακόμη πριν ξεκινήσει ο τρέχων κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, γεγονός που εγείρει ανησυχίες ότι η κεντρική τράπεζα ίσως χρειαστεί να αξιολογήσει το μέγεθος των επόμενων μειώσεων επιτοκίων.

«Οι πληθωριστικοί κίνδυνοι, περιλαμβανομένης της πιθανότητας μεγαλύτερης υποτίμησης της λίρας ή αύξησης του ενεργειακού κόστους λόγω εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, είναι επικεντρωμένοι προς τα πάνω», σημειώνει η οικονομολόγος της - Selva Bahar Baziki σε έκθεσή της την Τρίτη. «Αν αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιηθούν, πιστεύουμε ότι θα περιορίσουν την ελευθερία της CBRT να χαλαρώσει την πολιτική, αλλά δεν αποκλείουν τις μειώσεις επιτοκίων».