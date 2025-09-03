Το-«όλον»-ΠΑΣΟΚ-στο-Ζάππειο-σήμερα-για-τα-51-χρόνια-από-την-ίδρυση-του-κινήματος

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το όλον ΠΑΣΟΚ δίνει σήμερα, Τετάρτη ραντεβού στο Ζάππειο για τον πανηγυρικό εορτασμό των 51 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, σε μια εκδήλωση που συνδυάζει αρμονικά την συνύπαρξη του παλιού με το καινούριο, προτάσσοντας το μείζον ζήτημα του δημογραφικού που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η εβδομάδα που διανύουμε ξεκίνησε με τις συνεντεύξεις τύπου που αναδεικνύουν την «Μαύρη Βίβλο της κυβέρνησης» για την ανάπτυξη και τις κοινωνικές ανισότητες ενώ θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις για την ανθεκτική Ελλάδα αλλά και την Δημοκρατία και τους θεσμούς. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι η παρουσίαση της αβελτηρίας της κυβέρνησης αλλά και η ανάδειξη της απογοήτευσης της κοινωνίας για όσα υποσχέθηκε αλλά δεν πραγματοποίησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα 6 χρόνια διακυβέρνησης, γι’αυτό και το μότο είναι «Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε».

Στόχος να στρωθεί το χαλί για την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο, οπού θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να παρουσιάσει την θετική ατζέντα, την «Λευκή Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές και στελέχη του κόμματος αναμένεται να σαρώσουν την Βόρεια Ελλάδα από τις 8 έως και τις 12 του μηνός.

Στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι παντού, να συνομιλήσει με πολίτες των περιοχών και να μεταφέρει τα προβλήματα στη ΔΕΘ εκεί που θα χτυπά η καρδιά των πολιτικών εξελίξεων.

Το μπαράζ ανακοινώσεων και το μπρα ντε φερ ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά δίνει στο ΠΑΣΟΚ τον αέρα του ηγέτη της κεντροαριστεράς όπως εκτιμούν στελέχη της πράσινης παράταξης που βάζουν τον πήχη στη νίκη απέναντι στη ΝΔ στις επόμενες εκλογές, έστω και με μια ψήφο όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα.

«Εάν θέλουμε να αλλάξει η χώρα σελίδα να έχουμε πολιτική αλλαγή πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές αλλιώς θα μείνει η νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι έστω και με μία ψήφο πρώτος εκλογές να πάρει την εντολή να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση με δέσμευση αυτά τα λίγα γιατί εγώ δεν προτείνω δισεκατομμύρια ευρώ όπως κάποιοι στο παρελθόν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τηλεόραση του OPEN.

Αντίπαλος για το ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ και τα προβλήματα του τόπου, ωστόσο οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Προσεκτικοί παρατηρητές διέγνωσαν μια κλιμάκωση της επίθεσης του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του. Μπορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να τηρεί στάση αναμονής και να επιμένει ότι το ενδεχόμενο επαναφοράς του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Πολιτική σκηνή είναι ένα εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο δεν πρόκειται να εμπλακεί, ωστόσο καθόλου τυχαία δεν είναι η ταύτιση που επιχείρησε στις περιόδους Τσίπρα – Καμμένου με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη όσον αφορά τον τρόπο διακυβέρνησης και την αντιμετώπιση των θεσμών, αλλά και τα καρφιά προς τον Αλέξη Τσίπρα για την μεγάλη διαφορά με την ΝΔ των εκλογών του 23.

«Έχετε ξαναδεί αντιπολίτευση να χάνει 20% στην Ελλάδα; Προφανώς για να πάρει αυτές αποφάσεις ο λαός κάτι έβλεπε. Εγώ δεν μπορώ να σεναριολογώ είναι εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Εγώ λειτουργώ θεσμικά» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

