    Wednesday, September 3

    Πολιτική
    Τσουκαλάς: «Ανέκδοτο» δεν ήταν μόνο η νομιμότητα, αλλά όλη η διακυβέρνηση της ΝΔ

    «Ανέκδοτο, δυστυχώς, δεν ήταν μόνο η νομιμότητα, αλλά όλη η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή σημερινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

    Αναλυτικά ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει στη δήλωση του:

    «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε σε συνέντευξη του στο Mega και τον Νίκο Ευαγγελάτο: «αλλά το “νομιμότητα παντού”, σε μία χώρα που είχε και έχει πολλές πληγές, είμαστε η μόνη κυβέρνηση που από ανέκδοτο, έχουμε αρχίσει και το κάνουμε πράξη».

    Ο κ. Μαρινάκης σε εμφανή πανικό και προσπαθώντας να μηδενίσει το κοντέρ -λες και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόλις ανέλαβε καθήκοντα- , ομολόγησε ουσιαστικά ότι το ‘νομιμότητα παντού’ ήταν επί 6 χρόνια ανέκδοτο, αλλά τώρα η κυβέρνηση ‘αρχίζει να το κάνει πράξη’.

    Ανέκδοτο, δυστυχώς, δεν ήταν μόνο η νομιμότητα, αλλά όλη η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

    Ποιος μπορεί να πιστέψει μετά από 6 χρόνια ότι θα αλλάξουν;».

    - sofokleous10.gr

