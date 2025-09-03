ΧΑ:-Σημαντική-στήριξη-του-ΓΔ-στις-1964-μονάδες-εν-μέσω-αυξημένης-μεταβλητότητας

Υποχώρηση κατά 1,45% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2001,86 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 182,8 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές αποπειράθηκαν να οδηγήσουν το ΓΔ σε ανοδική κατεύθυνση και στις 12μμ περίπου καταγράφηκε το ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2035 μονάδες. Όμως, η αντεπίθεση των πωλητών με ρευστοποιήσεις σε όλα τα blue chips οδήγησε άμεσα το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος για να καταγραφεί το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1935 μονάδων περί τις 4μμ (μεταβλητότητα 40 μονάδων).

Στις δημοπρασίες τελικά διατηρήθηκαν οι 2000 μονάδες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,52% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,66%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha Bank (-1,91%) να υποχωρεί αλλά την Εθνική (+0,21%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-2,12%0, ο ΑΔΜΗΕ (-2,07%), η Lamda (-2,88%), τα ΕΛΠΕ (-2,61%), η ΕΛΧΑ (-3,02%), η ΜΟΗ (-2,68%), η Cenergy (-3,86%), το Jumbo (-2,76%), ο Τιτάν (-2,29%), η Metlen (-3,09%) και η Credia (-4,18%).

Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκε το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+0,11%) και η MIG (+3,08%). Απολογιστικά, 9 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 105 που υποχώρησαν. Οι συνθήκες αβεβαιότητας εξαιτίας της ενδεχόμενης καταψήφισης της γαλλικής κυβέρνησης και η απόφαση του δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς (μόνο το Κογκρέσο μπορεί να τους επιβάλει!) προκαλεί αναταράξεις στις αγορές και άνοδο την τιμής του χρυσού.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο επιβεβαιώθηκε η στήριξη των 2000 μονάδων του Γ.Δ., προσώρας τουλάχιστον.

Την πιο σημαντική στήριξη αποτελούν πλέον οι 1964 μονάδες – όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή – όπου και θα κριθεί η μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς. Ταυτόχρονα, την πιο σημαντική αντίσταση για το Γ∆ αποτελούν οι 2111 μονάδες, η διάσπαση της οποίας θα βελτιώσει περαιτέρω τη τεχνική εικόνα του ΓΔ.