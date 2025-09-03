Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πάνω από 3,5 εκατ. καταγεγραμμένες υπερωρίες στο 7μηνο – Αύξηση 728% στον Τουρισμό

Πάνω από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες έχουν καταγραφεί από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2025 στους κλάδους που υπάγονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη.

Συνολικά, στο επτάμηνο του 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εμφανίζονται κατά 80% αυξημένες σε σχέση με το ανάλογο επτάμηνο του 2024.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, αριθμός αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύριο ώρες συγκριτικά με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024.

Όσον αφορά το μήνα Ιούλιο συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφανίζονται κατά 76% αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Ταυτόχρονα, αύξηση σημειώνουν όλοι οι κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται η ΨΚΕ.

Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται και πάλι στον κλάδο του Τουρισμού τόσο σε 7μηνιαία βάση (+728%) όσο και σε μηνιαία βάση (+541%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της Εστίασης με αύξηση +301% σε 7μηνιαία βάση και +154% σε μηνιαία βάση.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας κατά:

Λιανεμπόριο: 105% σε 7μηνιαία βάση ~ 89% σε μηνιαία βάση

Βιομηχανία: 65% σε 7μηνιαία βάση ~ 25% σε μηνιαία βάση

Διαβάστε ακόμα:

→ Εργάνη: Μείωση 20.729 θέσεων εργασίας τον Ιούλιο – Προσλήψεις νέων και απολύσεις παλαιών εργαζομένων