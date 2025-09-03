irc-Ελληνικού:-Πώς-προχωρά-και-πότε-ολοκληρώνεται-το-project-1,5-δισ.-των-ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ/hard-rock

Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος – IRC με Καζίνο από την ΤΕΡΝΑ, τέλειωσαν οι εργασίες θεμελίωσης, το project είναι «στα μπετά» και ψηλώνει. Το 2028 αναμένεται η λειτουργία του. Ποια είναι η μεγάλη επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ με 5άστερο ξενοδοχείο, καζίνο, εμπορικούς και συνεδριακούς χώρους. Παρουσιάζεται στην ΔΕΘ.

Το εμβληματικό κτήριο του IRC (Integrated Resort Casino), του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο στο Ελληνικό και ένα εκ των μεγαλύτερων έργων ανάπτυξης στην Ευρώπη, αρχίζει να «ψηλώνει», καθώς οι εργασίες προχωρούν και ήδη, όποιος περάσει από την περιοχή, θα διαπιστώσει ότι οι πρώτοι όροφοι έχουν αρχίσει να παίρνουν, και να δίνουν στο project, μορφή.

Στο Ελληνικό, στην ανάπτυξη – ανάπλαση που προωθεί η Lamda Development στην έκταση του πρώην αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΤΕΡΝΑ, μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η κατασκευή του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος IRC με Καζίνο, στο νότιο «κομμάτι» σχεδόν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, όπου την άνοιξη πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη θεμελίωση κτηρίου που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα.

Έχει ολοκληρωθεί ήδη οι εργασίες θεμελίωσης του μεγάλου κτηριακού έργου και, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες για την πρόοδο της επένδυσης, βρισκόμαστε ήδη… «στα μπετά». Ήτοι σιγά σιγά ο βασικός «κορμός» του IRC «χτίζεται» με τις κολώνες που θα στηρίξουν τον σκελετό, με τους… πρώτους ορόφους του project να είναι γεγονός.

Η παρουσία στη ΔΕΘ

Η παραχώρηση διάρκειας 30 ετών είναι σύμπραξη της Hard Rock International (51%) και του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (49%), με τον δεύτερο να έχει και τη συνολική ευθύνη της κατασκευής του έργου, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 3 χρόνια, επομένως εκτιμάται ότι θα παραδοθεί το 2028. Αξίζει να αναφέρουμε ό,τι αν και το έργο προωθείται στην Αττική και ειδικότερα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, δεδομένου πως το μέγεθός του και το αποτύπωμά του προκαλεί ευρύτερο ενδιαφέρον, πρόκειται να «παρουσιαστεί» στην προσεχή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από στελέχη της κοινοπραξίας (επικεφαλής της IRC Ελληνικού).

Το «Hard Rock Hotel & Casino Athens», αντανακλά μία επένδυση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της HARD ROCK INTERNATIONAL, ύψους 1,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος 150 εκατομμυρίων που καταβάλλεται στο δημόσιο για την εξασφάλιση της άδειας του καζίνο). Συνδυάζοντας ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων με θέα στη θάλασσα ή θέα σε όλη την Αθήνα και τον Παρθενώνα, με ένα καζίνο παγκόσμιας κλάσης, ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών κι έναν υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας, το «Hard Rock Hotel & Casino Athens» θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.

Το project

Όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, το IRC συνδυάζει Ξενοδοχείο 5 αστέρων, Καζίνο διεθνών απαιτήσεων, Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο υψηλών προδιαγραφών, υπερσύγχρονο Χώρο Ψυχαγωγίας / Άθλησης / Συνάθροισης κοινού, παροχές Εστίασης (εστιατόρια, café, bar), συγκρότημα SPA και Πισίνας και καταστήματα λιανικής πώλησης, με ύψος έως 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας.

Το συνολικό κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες:

Ξενοδοχείο 5 αστέρων με 900 δωμάτια, 200 σουίτες (2.920 κλίνες)

Καζίνο, εμβαδού 13.694,23 m² με σύνολο 180 τραπέζια, 1.500 παιγνιομηχανές, εκ των οποίων VIP είναι τα 68 τραπέζια και οι 150 παιγνιομηχανές.

Συνεδριακοί χώροι και εκθεσιακό κέντρο εμβαδού 17.087,52 m².

Αμφιθέατρο Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων μέγιστης δυναμικότητας 4.002 ατόμων και εξωτερικός υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων μέγιστης δυναμικότητος 10.000 όρθιων ατόμων.

Καταστήματα Εστίασης εμβαδού 8.310,24 m².

Συγκρότημα SPA και Πισινών 1oυ ορόφου εμβαδού 3.590,87m².

Καταστήματα Λιανικής Πώλησης εμβαδού 470,85 m².

Χώροι Γραφείων εμβαδού 2.336,15 m². · Χώρος περιοδικών εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων εμβαδού 414,78 m².

Στεγασμένοι Χώροι Στάθμευσης 1.280 Ι.Χ. οχημάτων

Υπαίθριοι Χώροι Στάθμευσης 1.131 οχημάτων, 50 λεωφορείων και 134 θέσεων μηχανών.

Στην υπόγεια στάθμη του κτιριακού συγκροτήματος χωροθετούνται Βοηθητικές Χρήσεις, Χώροι Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Χώρος Στάθμευσης. Στο ισόγειο του κτιριακού συγκροτήματος χωροθετούνται το Καζίνο, το Θέατρο/ Συναυλιακός Χώρος και το Συνεδριακό/ Εκθεσιακό Κέντρο. Στην 2η στάθμη της βάσης (Podium) του κτιριακού συγκροτήματος, η οποία εν μέρει αποτελεί και τον 1ο όροφο του Πύργου, χωροθετούνται το SPA με το Γυμναστήριο, Χώροι Εστίασης και Café, Club, Βοηθητικοί Χώροι και υπαίθριες διαμορφώσεις με πισίνες και φύτευση δωμάτων.

Το ξενοδοχείο (Πύργος) αναπτύσσεται σε σαράντα ένα (41) ορόφους και αποτελείται από τρείς επιμέρους ογκοπλαστικές ενότητες (βάση, μεσαίο τμήμα, κορυφή). Στη βορειοανατολική περιοχή της βάσης του κτιριακού συγκροτήματος χωροθετείται πολυώροφος στεγασμένος χώρος Στάθμευσης με ελικοδρόμιο στην απόληξή του.

Τα οφέλη

Το «Hard Rock Hotel & Casino Athens» εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, συνδυάζοντας ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων με σουίτες και δωμάτια που θα έχουν θέα στη θάλασσα ή θέα σε όλη την Αθήνα και τον Παρθενώνα, ένα καζίνο παγκόσμιας κλάσης, ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, έναν υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας που θα μπορεί να φιλοξενήσει συναυλίες από διεθνούς βεληνεκούς καλλιτέχνες, υψηλής ποιότητας παροχές εστίασης, πολυτελές συγκρότημα Rock Spa και πισίνας και καταστήματα λιανικής.

Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή του και άλλων 3.000 μόνιμων θέσεων εργασίας κατά τη λειτουργία του, καθώς και την εισφορά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση προς το ελληνικό δημόσιο για τις επόμενες τρεις δεκαετίες, εισήλθε και επισήμως στη φάση της κατασκευής.

Το κτιριακό σύμπλεγμα «Hard Rock Hotel & Casino Athens», 197 μέτρων και 42 ορόφων, θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της χώρας, ενώ στόχος είναι το έργο να λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση BREEAM.