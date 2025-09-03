Macy’s: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα β’ τριμήνου – Άλμα 20% της μετοχής

«Είμαστε σε καλή θέση για να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς, να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας και να παρέχουμε μία καλύτερη εμπειρία», δήλωσε ο CEO, Τόνι Σπρίνγκ.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα αποτελέσματα για β’ τρίμηνο που παρουσίασε η Macy’s καθώς ανέφερε ότι η ανακαίνιση καταστημάτων βοήθησε την άνοδο των πωλήσεων.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 41 σεντς ανά μετοχή έναντι 18 που αναμενόταν και τα έσοδα στα 4,81 δισ. δολάρια έναντι 4,76 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές της LSEG.

Για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 2 Αυγούστου, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 87 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 150 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν από 4,94 δισεκατομμύρια δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους σε 4,81 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, η αλυσίδα πολυκαταστημάτων αναθεώρησε ανοδικά το guidance για τα κέρδη και τα έσοδα του έτους και πλέον αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ 1,7 και 2,05 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι του εύρους 1,6 και 2 δολαρίων που εκτιμόταν προηγουμένως. Όσον αφορά τα έσοδα εκτιμά ότι θα ανέλθουν μεταξύ 21,15 και 21,45 δισ. δολαρίων, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 21 – 21,4 δισ. δολάρια.

«Είμαστε σε καλή θέση για να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς, να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας και να παρέχουμε μία καλύτερη εμπειρία», δήλωσε ο CEO, Τόνι Σπρίνγκ.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο τρίμηνο, η Macy’s είχε προχωρήσει σε σημαντική υποβάθμιση του guidance επικαλούμενη την αβεβαιότητα λόγω των δασμών του Τραμπ. Μάλιστα, είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών ορισμένων προϊόντων για να αντισταθμίσει το κόστος των δασμών. Ο Σπρίνγκ διευκρίνισε την Τετάρτη ότι η εταιρεία έχει πλέον συμπεριλάβει τις επιπτώσεις των δασμών στις προβλέψεις της και παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για το μέλλον.

Σύμφωνα με την εταιρεία σημείωσε την καλύτερη συγκρίσιμη αύξηση πωλήσεων των τελευταίων 12 τριμήνων, ενώ ο Σπρινγκ δήλωσε ότι η στρατηγική της Macy’s επικεντρώνεται σε επιχειρηματικούς τομείς που συμβάλλουν στη διατήρηση της δυναμικής της, όπως η ανάπτυξη στον τομέα των τζιν, των σύγχρονων γυναικείων ενδυμάτων και των ρολογιών.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Macy’s σημειώνει άλμα 20%.