Metlen: Είσοδο στη 67η θέση του FTSE 100 εκτιμά η JP Morgan – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Η Metlen Energy & Metals αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στον δείκτη FTSE 100, καταλαμβάνοντας τη 67η θέση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan.

Η Metlen Energy & Metals αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στον δείκτη FTSE 100, καταλαμβάνοντας τη 67η θέση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan. Οι επίσημες ανακοινώσεις από την FTSE πραγματοποιούνται σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, στο κλείσιμο της αγοράς, ενώ οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η Metlen, που εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου, έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 500 εκατ. δολαρίων, με 8,04 εκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία. Η κατάταξή της στην 67η θέση σε όρους κεφαλαιοποίησης τής επιτρέπει την άμεση ένταξη στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης εφόσον επιβεβαιωθεί και η απαραίτητη ρευστότητα.

Σύμφωνα με την JP Morgan, εκτός από τη Metlen, στον FTSE 100 αναμένεται να προστεθεί και η Burberry Group, η οποία κατατάσσεται στην 88η θέση. Αντίθετα, εκτός δείκτη κινδυνεύει να βρεθεί η Taylor Wimpey, με αποτίμηση που την έχει οδηγήσει στην 109η θέση.

Παράλληλα, η FTSE ανακοίνωσε αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού των δεικτών: μειώνεται το όριο ταχείας εισόδου για νέες εταιρείες (fast entry threshold), ενώ αίρεται η υποχρέωση οι μετοχές να διαπραγματεύονται αποκλειστικά σε στερλίνες, ανοίγοντας τον δρόμο και σε τίτλους που διαπραγματεύονται σε ευρώ ή δολάρια.

Η πιθανή ένταξη της Metlen στον FTSE 100, μόλις έναν μήνα μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία, ενισχύοντας την προβολή της στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, σημειώνεται στο report.