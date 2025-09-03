Sell-Off στα μακροχρόνια ομόλογα: Από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Ιαπωνία

Το 2025 έχει χαρακτηριστεί από έντονες πιέσεις στις αγορές ομολόγων, με ένα εκτεταμένο sell-off στα μακροχρόνια κρατικά ομόλογα να εξαπλώνεται παγκοσμίως. Αυτό το φαινόμενο, που ξεκίνησε κυρίως από ανησυχίες για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τον πληθωρισμό, έχει επηρεάσει τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, οδηγώντας σε απότομες αυξήσεις των αποδόσεων και πτώση των τιμών των ομολόγων. Οι επενδυτές, φοβούμενοι υψηλότερα επιτόκια και αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα, έχουν αρχίσει να πουλούν μαζικά αυτούς τους τίτλους, δημιουργώντας ένα ντόμινο επιπτώσεων στα χρηματιστήρια, τα νομίσματα και το κόστος δανεισμού.

Τα κύρια αίτια του Sell-Off

Το sell-off πυροδοτήθηκε από μια σειρά μακροοικονομικών και πολιτικών παραγόντων. Πρώτον, οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα έχουν ενταθεί λόγω των υψηλών χρεών που συσσωρεύτηκαν μετά την πανδημία, με τις κυβερνήσεις να εκδίδουν περισσότερα ομόλογα για να χρηματοδοτήσουν δαπάνες. Δεύτερον, ο επίμονος πληθωρισμός και οι προσδοκίες για λιγότερο χαλαρή νομισματική πολιτική από κεντρικές τράπεζες όπως η Fed, η ΕΚΤ και η BoJ έχουν κάνει τα υπάρχοντα ομόλογα λιγότερο ελκυστικά. Τρίτον, πολιτική αβεβαιότητα –όπως αλλαγές ηγεσίας στην Ιαπωνία ή πιθανή κατάρρευση κυβερνήσεων στην Ευρώπη– έχει προσθέσει πίεση. Επιπλέον, η αύξηση εκδόσεων εταιρικών ομολόγων (π.χ. 90 δισ. δολάρια σε investment-grade χρέος παγκοσμίως) έχει απορροφήσει ρευστότητα, ενώ ιστορικά ο Σεπτέμβριος είναι δύσκολος μήνας για μακροχρόνια ομόλογα, με μέσες απώλειες 2% την τελευταία δεκαετία.

Sell-Off στις ΗΠΑ: Η απόδοση των 30ετών κοντά στο 5%

Στις ΗΠΑ, το sell-off έχει επικεντρωθεί στα μακροχρόνια Treasuries, με την απόδοση των 30ετών ομολόγων να φτάνει το 4,98%, πολύ κοντά στο ψυχολογικό όριο του 5% – επίπεδο που δεν είχε αγγιχτεί από το 2007. Αυτό συνέβη μετά από αδύναμα στοιχεία ISM για τη μεταποίηση, που έδειξαν πτώση σε δραστηριότητα, απασχόληση και τιμές, ενισχύοντας φόβους για στασιμότητα. Οι επενδυτές αντέδρασαν σε προσδοκίες για την έκθεση απασχόλησης Αυγούστου, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της Fed για μειώσεις επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Παράδειγμα: Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, οι αποδόσεις αυξήθηκαν κατά 3 μονάδες βάσης, πριν υποχωρήσουν ελαφρώς, ενώ η αγορά ετοιμάζεται για 27 νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων. Το sell-off έχει μεταδοθεί και σε άλλες αγορές, με πτώση του Dow Jones και του Nasdaq, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού πιέζει τις εταιρικές αποτιμήσεις.

Sell-Off στην Ευρώπη: Ρεκόρ αποδόσεων σε μεγάλες οικονομίες

Η Ευρώπη βιώνει ένα από τα πιο έντονα sell-off, με τις αποδόσεις μακροχρόνιων ομολόγων να φτάνουν σε υψηλά δεκαετιών. Στη Γαλλία, η απόδοση των 30ετών ομολόγων έφτασε το 4,494%, το υψηλότερο από το 2009 κατά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, λόγω φόβων για κατάρρευση της κυβέρνησης Bayrou σε ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας διαφωνιών για περικοπές δαπανών. Στη Γερμανία, τα 30ετή ομόλογα είδαν απόδοση 3,397%, υψηλότερη από το 2011 κατά την κρίση χρέους της ευρωζώνης. Στην Ολλανδία, η απόδοση ανήλθε στο 3,566% (υψηλό από 2011), ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε το 5,688%, το υψηλότερο από το 1998. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται σε ανησυχίες για δημοσιονομικά ελλείμματα και αντίσταση σε περικοπές δανεισμού, όπως σημειώνει ο Mujtaba Rahman της Eurasia Group. Παράδειγμα: Στο ΗΒ, η Chancellor Rachel Reeves αντιμετωπίζει πιέσεις για υψηλότερους φόρους ή περικοπές, ενώ το sell-off έχει πιέσει τη στερλίνα.

Sell-Off στην Ιαπωνία: Ρεκόρ στα 30ετή ομόλογα

Η Ιαπωνία εντάχθηκε πρόσφατα στο παγκόσμιο sell-off, με τις αποδόσεις των μακροχρόνιων JGB να εκτοξεύονται σε ιστορικά υψηλά. Η απόδοση των 30ετών ομολόγων έφτασε το 3,255% – 3,28%, ρεκόρ από την εισαγωγή τους, ενώ τα 20ετή έφτασαν επίπεδα του 1999. Αυτό ακολούθησε αδύναμες δημοπρασίες ομολόγων και πολιτική αβεβαιότητα, με τον Prime Minister Shigeru Ishiba να αντιμετωπίζει αλλαγές στο Liberal Democratic Party (LDP), όπου ένας βασικός σύμμαχος παραιτείται, πιθανώς πιέζοντας για περισσότερες δαπάνες και χαμηλά επιτόκια από την BoJ. Παράδειγμα: Η επερχόμενη δημοπρασία 30ετών ομολόγων την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δει αποδόσεις κοντά στο 3,5%, ενώ η μαζική έκδοση εταιρικών ομολόγων (90 δισ. δολάρια παγκοσμίως) έχει εντείνει την πίεση. Το sell-off έχει αποδυναμώσει το γιεν, φτάνοντας το χαμηλότερο επίπεδο έναντι του δολαρίου εδώ και ένα μήνα.

Οι ευρύτερες επιπτώσεις και προοπτικές

Το sell-off έχει προκαλέσει πτώση στα χρηματιστήρια, με τις αμερικανικές μετοχές να ξεκινούν τον Σεπτέμβριο αρνητικά και ευρωπαϊκές αγορές να ακολουθούν. Το υψηλότερο κόστος δανεισμού πιέζει εταιρείες και νοικοκυριά, ενώ ενισχύει τον κίνδυνο ύφεσης. Ωστόσο, αναλυτές όπως η Ipek Ozkardeskaya της Swissquote Bank προειδοποιούν ότι οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις λόγω πληθωρισμού και χρέους, κάτι που μπορεί να περιορίσει την οικονομική ανάκαμψη. Μακροπρόθεσμα, αν οι κεντρικές τράπεζες προχωρήσουν σε μειώσεις επιτοκίων, το sell-off μπορεί να περιοριστεί, αλλά η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει κλειδί.

Συμπερασματικά, το πρόσφατο sell-off στα μακροχρόνια ομόλογα υπογραμμίζει τις προκλήσεις της μετα-πανδημικής οικονομίας. Οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε Fed, ΕΚΤ και BoJ, καθώς και πολιτικά γεγονότα, για να πλοηγηθούν σε αυτή την ασταθή περίοδο.