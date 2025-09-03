vidavo:-Αναβολή-στην-εισαγωγή-των-νέων-μετοχών-από-την-ΑΜΚ

Σε αναβολή της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, η οποία είχε τοποθετηθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, προχώρησε η διοίκηση της Vidavο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και σε συνάρτηση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιαστεί, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η αναμενόμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, η οποία είχε τοποθετηθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.

Η καθυστέρηση της έναρξης διαπραγμάτευσης οφείλεται στη μη ολοκλήρωση της επεξεργασίας των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), λόγω της αναπροσαρμογής του άρθρου 5 της Εταιρείας (περί μετοχικού κεφαλαίου), όπως διαμορφώθηκε με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2310474762), κα Νικολέτα Κατσίκη.