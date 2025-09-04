Αλέξης Τσίπρας: Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία στη Θεσσαλονίκη – Οι παρουσίες και οι απουσίες με νόημα

Τις τελευταίες πινελιές στην ημίωρη τοποθέτησή του στο Συνέδριο του Economist αύριο, στη Θεσσαλονίκη προσθέτει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει καταστήσει -για πρώτη φορά μετά από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- καθημερινή πλέον την παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα.

Με όχημα έναν «νέο πατριωτισμό», ο κ. Τσίπρας επανήλθε χθες, ανακαλώντας αποσπάσματα από την ομιλία του στη Δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου του τον περασμένο Ιούνιο, αν και η σχετική σταχυολόγηση δεν στερείται νοήματος. Αντίθετα, δίνει τον τόνο σε όσα ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει αύριο, δηλαδή την επικριτική του οπτική απέναντι στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τον οδικό χάρτη για την ανάκαμψή της με ορίζοντα το 2030.

Συγκεκριμένα, «χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας» τόνισε στην ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους. Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».

Ταυτόχρονα, ωστόσο, η επικέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στην οικονομία δεν αφαιρεί το χαρακτήρα μείζονος πολιτικού γεγονότος από την αυριανή τοποθέτησή του, με δεδομένη τη δημοσιότητα που έχει εκλάβει η επανεμφάνισή του, προκαλώντας αμηχανία, αλλά και αναγκαστική επικαιροποίηση της στρατηγικής των πολιτικών αντιπάλων του, στο προοδευτικό ημισφαίριο.

Το αντιΤσίπρα μέτωπο

Η στροφή του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την 51η επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη σε μια κοινωνική ατζέντα με επίκεντρο το δημογραφικό, οι χθεσινοί υψηλοί τόνοι του Προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και η ηχηρή απουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου από την αυριανή ομιλία του προκατόχου του αποτελούν, κατά έμπειρους παρατηρητές του χώρου, «τα πρωτοβρόχια της επανόδου Τσίπρα».

Την ίδια στιγμή, νυν και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέλη συνδικάτων, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας συγκαταλέγονται ανάμεσα σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να παρευρεθούν στην αυριανή ομιλία, ακόμη και αν το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού δεν εμπλέκεται άμεσα στο οργανωτικό σκέλος της εκδήλωσης.

Παρότι τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης λόγω της απουσίας του κ. Φάμελλου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης θα βρεθούν αύριο, για να παρακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα οι βουλευτές και ευρωβουλευτές:

Κατερίνα Νοτοπούλου

Νικόλας Φαραντούρης

Χάρης Μαμουλάκης,

Μίλτος Ζαμπάρας,

Πόπη Τσαπανίδου,

Γιώργος Καραμέρος,

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος,

όπως και οι πρώην βουλευτές Μάριος Κάτσης και Άγγελος Τόλκας.

Παράλληλα, η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει ευρύτερη κινητικότητα στο προοδευτικό ημισφαίριο, καθώς η πυκνότητα των παρεμβάσεών του Αλέξη Τσίπρα επιταχύνει τις παρασκηνιακές συζητήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και την ανάγκη ενός «προοδευτικού διαλόγου», τον οποίο προκρίνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα η σημερινή ηγεσία, διεκδικώντας μια θέση στο κάδρο των μελλοντικών προοδευτικών ανακατατάξεων.

«Προοδευτική Ελλάδα»

Στο πλαίσιο αυτό, η Κουμουνδούρου γνωστοποίησε χθες τον κεντρικό άξονα της παρουσίας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου στη φετινή ΔΕΘ, που ακούει στο σχέδιο για μια «Προοδευτική Ελλάδα», ενώ ένα από τα ζητούμενα αποτελεί και η στάση που θα κρατήσει η Νέα Αριστερά απέναντι στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Με αφορμή, πάντως, τις διαστάσεις που έχει λάβει η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που θεωρούν πως θα πρέπει «να ανοίξουν τα χαρτιά τους όλες οι πλευρές», χωρίς να εξαιρούν και αυτά της ηγετικής ομάδας, ενώ ορισμένοι αντιμετώπισαν την σύμπτωση της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού με την διοργάνωση κομματικής περιοδείας την ίδια ημέρα στην Κεντρική Μακεδονία ως «μορφή άμυνας», όταν η επίσημη εμφάνιση του Σωκράτη Φάμελλου στη φετινή ΔΕΘ προγραμματίζεται μια εβδομάδα μετά, δηλαδή στις 11 Σεπτεμβρίου.

Το Δημόσιο ενώνει

Το γεγονός, πάντως, πως σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση της Ένωσης Δημοσιουπαλληλικών οργανώσεων Θεσσαλονίκης με ομιλητές τους: