Αλλάζει-ο-χάρτης-των-deals-στην-πληροφορική

Οι εξαγορές εταιρειών στον κλάδο της πληροφορικής θα συνεχιστούν, πλην όμως θα είναι λιγότερες σε αριθμό, περισσότερο στοχευμένες, ενώ σημαντικό ποσοστό αυτών αναμένεται να αφορά επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Με αυτό τον τρόπο εκτιμά ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα γνωστός παράγοντας της εγχώριας αγοράς πληροφορικής, αποδίδοντας τη θέση του στους τρεις παρακάτω λόγους:

Πρώτον, μετά τις τόσο πολλές εξαγορές που έχουν λάβει χώρα κατά την τελευταία τετραετία, οι δύο μεγάλοι όμιλοι στο χώρο του business software (Epsilon Net, SoftOne-Entersoft) έχουν αποκτήσει παρουσία στην πλειονότητα των αποκαλούμενων κάθετων αγορών, οπότε μόνο επιλεκτικά θα προχωρήσουν σε νέες κινήσεις στην εσωτερική αγορά. Αντίθετα, έχουν περισσότερους λόγους να δρομολογήσουν τη διεθνή τους επέκταση.

Δεύτερον, οι αποτιμήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου πληροφορικής έχουν ανεβεί σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, με αποτέλεσμα οι όμιλοι που θέλουν να προχωρήσουν σε εξαγορές, να κάνουν δεύτερες σκέψεις, αναβάλλοντας σχετικές κινήσεις μέχρις ότου -και αν- προκύψει κάποια συμφέρουσα περίπτωση.

Και τρίτον, μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι αρκετά πιθανόν να μεσολαβήσει μια «κοιλιά» στην εγχώρια ζήτηση για τους ομίλους πληροφορικής που απευθύνονται στο δημόσιο τομέα, έστω και αν αυτή εκτιμάται ότι θα είναι σχετικά σύντομη (θα ακολουθήσουν άλλα Κοινοτικά πακέτα, καθώς και εξοπλιστικά προγράμματα που θα περιλαμβάνουν εργασίες πληροφορικής).

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, το πιθανότερο σενάριο είναι πως οι εισηγμένοι όμιλοι πληροφορικής θα αναζητήσουν την εξαγορά-σύμπραξη είτε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, είτε εξειδικευμένων επιχειρήσεων -είτε ελληνικών, είτε ξένων- οι οποίες θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν να αποκτήσουν τεχνογνωσία σε νέους τομείς εργασιών που αναμένεται να προκύψουν.

Από πλευράς εισηγμένων εταιρειών, η Profile βρίσκεται σε σειρά συζητήσεων για εξαγορές εταιρειών στην Ευρώπη στο χώρο του fintech, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν πως έως το τέλος της φετινής χρονιάς θα μπορούσαν να κλείσουν ένα ή και δύο τέτοια deals.

Την πρόθεσή του να επεκταθεί τόσο οργανικά, όσο και μέσα από τη διαδικασία των εξαγορών έχει δημοσιοποιήσει και η Austriacard, κοιτάζοντας επιχειρήσεις του κλάδου στο εξωτερικό.

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι οι κινήσεις εξαγορών-συνεργασιών της Performance Technologies είναι επιλεκτικές (δεν αφορούν επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους) και σκοπεύουν είτε στην απόκτηση πρόσβασης σε τεχνογνωσία, είτε στην προσφορά νέων συμπληρωματικών προϊόντων-υπηρεσιών.

H διοίκηση της Real Consulting, αν και δεν αποκλείει κάποια εξαγορά εντός Ελλάδας, έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι το επίκεντρο της προσοχής της βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η επόμενη «μεγάλη κίνηση» του ομίλου Ideal δεν αναμένεται να γίνει στο χώρο της πληροφορικής, καθώς το φάσμα των εταιρειών (Byte, Adacom, BlueStream) που έχει δημιουργήσει στον κλάδο θα πρέπει να θεωρείται επαρκές.

Προτεραιότητα της Space Hellas δεν είναι οι εξαγορές (χωρίς να αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο), όσο το αυτόνομο λανσάρισμα στην αγορά προϊόντων-λύσεων που έχουν «χτιστεί» από την ίδια την εισηγμένη.

Η Ίλυδα έχει τη ρευστότητα να προχωρήσει σε εξαγορές, αλλά είναι πολύ προσεκτική προκειμένου να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος (πχ εξαγορά του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού Alter).

Σε αναζήτηση εξαγορών βρίσκονται επίσης τόσο η QΝR, όσο και η Softweb. Η πρώτη έχει ήδη επεκταθεί μέσω εξαγορών-συνεργασιών σε λύσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει «πατήσει πόδι» και στο εξωτερικό (Κύπρος, Βέλγιο και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη δράση της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη). Η δεύτερη έχοντας ήδη εξαγοράσει την Vitamin Media, εξετάζει και τουλάχιστον μία κίνηση ακόμη, ενδεχομένως στο χώρο του cyber security.