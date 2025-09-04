Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο το μέλλον των δασμών Τραμπ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ανοδικά την Πέμπτη (4/9), καθώς οι παγκόσμιες αγορές αξιολογούν το μέλλον των εμπορικών δασμών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,32%.

Ξεχωρίζει η υποχώρηση των μετοχών του κλάδου ταξιδιών κατά 1,3%, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές, που έχουν υποστεί πιέσεις αυτή την εβδομάδα λόγω γενικότερης αποστροφής κινδύνου, ενισχύονται κατά 0,3%

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά 0,41% στις 23.698,50 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,02% στις 7.718,16 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,14% στις 9.193,26 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται ανοδικά κατά 0,23% στις 14.822,25 μονάδες, ο ιταλικός MIB ανεβαίνει κατά 0,34% στις 41.931,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ανακάμπτει κατά 0,46% στις 7.683,82 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τους δασμούς του Τραμπ, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου την προηγούμενη εβδομάδα που έκρινε τους περισσότερους από αυτούς παράνομους.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης (3/9), ο πρόεδρος ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει επειγόντως την υπόθεση και να εκδώσει τελική απόφαση για τη νομιμότητα των αμφισβητούμενων δασμών.

Ο Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να ακούσει τα επιχειρήματα της έφεσης στις αρχές Νοεμβρίου και να εκδώσει απόφαση σύντομα μετά από αυτό, σύμφωνα με έγγραφα που απέκτησε το NBC News από τους ενάγοντες της υπόθεσης.