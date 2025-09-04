Από τις τράπεζες στο “τζόκερ” και τα αμερικανικά ομόλογα το χρηματιστήριο σε τριπλό σταυροδρόμι

Η χθεσινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι οι τράπεζες παραμένουν ο κινητήριος μοχλός της αγοράς. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +1,51% και έκλεισε στις 2.032,17 μονάδες, διατηρώντας το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, έπειτα από μια ακολουθία κινήσεων που εναλλάσσονταν μεταξύ διόρθωσης και ανόδου. Παράλληλα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, στα 169,06 εκατ. ευρώ, με 19,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα.

Το χαμηλό ενδιαφέρον μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους: από τη μία, η απουσία μαζικών ρευστοποιήσεων στα υψηλά δείχνει ανθεκτικότητα. Από την άλλη, η περιορισμένη ζήτηση μαρτυρά έλλειψη ορμής για αποφασιστική κίνηση προς υψηλότερες ζώνες.

Η Εθνική Τράπεζα έκλεψε την παράσταση με συναλλαγές 32,6 εκατ. ευρώ και άνοδο +3,3% στα 12,47 ευρώ. Η Eurobank ακολούθησε με +2,56% στα 3,24 ευρώ, ενώ η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +2,45% στα 3,47 ευρώ, «απαντώντας» στους πωλητές της προηγούμενης συνεδρίασης. Η Πειραιώς σημείωσε +1,74% στα 6,76 ευρώ, με χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με την Εθνική.

Ισχυρή παρουσία είχαν και οι δεικτοβαρείς μετοχές εκτός τραπεζών. Η ΔΕΗ αντέδρασε με +2,32% στα 14,14 ευρώ, ο Τιτάνας με +2,07% στα 37,05 ευρώ, ενώ θετικό γύρισμα παρουσίασε η Aegean (+1,75% στα 13,92 ευρώ) και η Cenergy (+2,49% στα 10,72 ευρώ). Ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ΑΚΤΩΡ, η οποία ενισχύθηκε +1,17% ενόψει της ανακοίνωσης εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Στη μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, οι συναλλαγές παρέμειναν υποτονικές, με εξαίρεση τον ΑΔΜΗΕ που υποχώρησε κατά -0,9%, υπό το βάρος των εξελίξεων για τη διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Στάση αναμονής στην αγορά

Ο ΟΠΑΠ κινήθηκε χθες μεταξύ επιφυλακτικότητας και προσδοκιών. Η μετοχή έκλεισε στα 19,22 ευρώ με άνοδο +0,68%, αν και ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα 19,56 ευρώ. Η διακύμανση δείχνει ότι οι επενδυτές προτίμησαν να τηρήσουν στάση άμυνας, περιμένοντας τις ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Τα οικονομικά μεγέθη ήταν θετικά: τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξήθηκαν κατά 6,5%, το EBITDA κατά 6,6% και τα καθαρά κέρδη κατά 6,3%. Ο CEO Γιαν Κάρας υπογράμμισε ότι η σύγκριση ήταν δυσχερής λόγω του περσινού Euro 2024, όμως η εταιρεία έδειξε αντοχές.

Καθοριστικός καταλύτης αποδείχθηκε το Τζόκερ, που με τα απανωτά τζακ ποτ του Ιουλίου κορύφωσε το ενδιαφέρον, απονέμοντας το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού, άνω των 28,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η διανομή προμερίσματος 0,5 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό 0,475 ευρώ), συνολικής αξίας 179,3 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή του ΟΠΑΠ φέτος έχει κερδίσει +22,4%, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση του ομίλου στα 7,11 δισ. ευρώ. Ωστόσο, παραμένει 7% χαμηλότερα από το υψηλό έτους στα 20,66 ευρώ, αφήνοντας περιθώρια κίνησης για όσους επενδυτές πιστεύουν στη συνέχεια της ανόδου.

Η Fed μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

Στις διεθνείς εξελίξεις, όλα δείχνουν πως η Fed θα ανακοινώσει μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου, υπό την πίεση του Αμερικανού Προέδρου και με αφορμή την αδυναμία της αγοράς εργασίας.

Παρά την προοπτική χαλάρωσης, η αγορά ομολόγων δείχνει νευρικότητα. Οι αποδόσεις των 30ετών τίτλων ξεπερνούν το 5%, επίπεδα που θυμίζουν το σοκ του 2008. Ο δομικός πληθωρισμός κινείται εκ νέου πάνω από το 3%, διαψεύδοντας τις ελπίδες σταθεροποίησης. Ταυτόχρονα, η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να εκδίδει χρέος-μαμούθ, άνω των 200 δισ. δολαρίων σε λίγες εβδομάδες, γεγονός που επιβαρύνει το κλίμα.

Η «προσαύξηση κινδύνου» (term premium) στα ομόλογα έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, με τους επενδυτές να απαιτούν μεγαλύτερη ανταμοιβή για την έκθεση στο αμερικανικό χρέος. Η πολιτική της Fed μπορεί να λειτουργήσει ως προσωρινό «παυσίπονο», αλλά ενδέχεται να πυροδοτήσει νέα κύματα αστάθειας σε βάθος χρόνου.