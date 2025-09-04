Εκτός-dax-η-porsche-μόλις-3-χρόνια-μετά-την-ipo-στην-Γερμανία

Η Porsche αναμένεται να γίνει μέλος του δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης MDAX αργότερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με την ενημέρωση από μια μονάδα του Deutsche Boerse.

Εκτός του δείκτη DAX με τις πολυτιμότερες εισηγμένες του χρηματιστηρίου της Γερμανίας πρόκειται να βρεθεί η Porsche έπειτα από μία παρατεταμένη πτώση της μετοχής, καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ έχουν επηρεάσει σημαντικά την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Όπως ανακοίνωσε η Stoxx την Τετάρτη, η Porsche θα αποχωρήσει από τον DAX στις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της τακτικής αναδιάρθρωσης των δεικτών και θα αντικατασταθεί από την εταιρεία διαδικτυακών καταχωρήσεων Scout24.

Σημειώνεται ότι η Porsche που εντάχθηκε στον DAX μόλις 3 χρόνια πριν, έπειτα από την αρχική δημόσια προσφορά της τον Σεπτέμβριο του 2022, έχει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες υποβαθμίσει διαδοχικά το outlook της επικαλούμενη τις επιπτώσεις των δασμών, την αδύναμη ζήτηση στην Κίνα και την πιο αργή από το αναμενόμενο μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση. Από την άλλη η μετοχή της έχει χάσει πάνω από το 1/3 της αξίας της τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Ο CEO της Porsche, Όλιβερ Μπλούμε, δήλωσε σε συνέντεξή του στη γερμανική εφημερίδα FAZ, ότι η εταιρεία σκοπεύει να επιστρέψει στον DAX «όσο πιο σύντομα γίνεται» και επικαλέστηκε τεχνικούς παράγοντες για την υποβάθμιση της εταιρείας.

«Ο DAX θα χάσει μία εταιρεία από τις πιο πολύτιμες της Γερμανίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς και τη δύναμη της μάρκας Porsche, εξακολουθούμε να συγκαταλεγόμαστε μεταξύ των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών στη Γερμανία», τόνισε ο Μπλούμε.