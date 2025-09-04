Επέτειος-3ης-του-Σεπτέμβρη:-Το-ΠΑΣΟΚ-σε-μετωπική-σύγκρουση-με-τη-ΝΔ-και-απέναντι-σε-Τσίπρα

Σφοδρές αντιπαραθέσεις σε… δόσεις σημειώνονται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ με φόντο τη φετινή ΔΕΘ αλλά και τα βασικά «στοιχήματα» που θέτουν όσον αφορά στις επιδόσεις τους στα γκάλοπ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζουν τους τόνους των επιθέσεων και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, καθώς η ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό είναι ένα ενδεχόμενο που θα ανακατέψει εκ των πραγμάτων την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Την ίδια ώρα, η σημερινή επέτειος της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ζάππειο αξιοποιείται από τη Χαριλάου Τρικούπη για την ανάδειξη της προσπάθειάς της να εμφανιστεί ως ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία: θα είναι αφιερωμένη στο δημογραφικό πρόβλημα και στις προτάσεις για την αντιμετώπισή του που θα ακουστούν από τον πρώην υπουργό, Τάσο Γιαννίτση και τους άλλους ομιλητές της εκδήλωσης. Το ερώτημα για το δημοσκοπικό άλμα που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ όλους τους τελευταίους μήνες παραμένει πάντως ακόμη αναπάντητο διατηρώντας τον έντονο προβληματισμό σε βουλευτές και στελέχη.

Ο εορτασμός για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα συνδεθεί και με αναφορές σε όλα τα μείζονα ζητήματα από την ηγεσία. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις – με αφορμή την απουσία άμεσης προόδου στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου- επιχειρείται η αποδόμηση των κυβερνητικών επιχειρημάτων. «Η Τουρκία τι λέει; “Ελάτε στον πάγκο του χασάπη, να πάρετε άδεια για να ασκήσετε τα κυριαρχικά σας δικαιώματα”. Άρα, δεν υπάρχουν “ήρεμα νερά”. Το αφήγημα περί “ήρεμων νερών” στο οποίο επένδυσε ο κ. Μητσοτάκης με όρους καθαρής επικοινωνίας, ωφέλησε την Τουρκία, που πήγαινε στην Ευρώπη και έλεγε “βάλτε με στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά σχέδια, αφού η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα και έχουμε “ήρεμα νερά”», συμπληρώνοντας ότι η Τουρκία μεθοδικά έχει ρίξει γέφυρες σε Λιβύη, Αίγυπτο, Συρία», επαναλαμβάνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύοντας βέλη προς την κυβέρνηση και για τις πολιτικές της στο οικονομικό πεδίο.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που επιλέγουν «η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ήταν μία συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μέσω της εξυπηρέτησης των καρτέλ, της εργαλειοποίησης της ακρίβειας και του πληθωρισμού για την τόνωση των φορολογικών εσόδων και της εκτόξευσης των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων». Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας – τονίζουν επίσης- απέτυχε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους που πλήττει τα νοικοκυριά. «Η υποτυπώδης ανάπτυξη κατανέμεται πάρα πολύ άνισα. Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, καθώς και η συστηματική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας», επιμένουν με την επίκληση του συνθήματος «αποτύχατε».

Η κυβερνητική παράταξη κάνει λόγο για Fake news του ΠΑΣΟΚ, ειδικά όταν υποστηρίζει ότι «ο στόχος της σύγκλισης των εισοδηµάτων προς τον µέσο όρο της ΕΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου αποµακρύνεται». Όπως λένε κυβερνητικά στελέχη:

«Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, και της κατά κεφαλή κατανάλωσης, γι’ αυτό και έχει μπει σε τροχιά επιταχυνόμενης σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δηλαδή μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού) αυξήθηκε κατά 11,2%, που είναι η έβδομη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ των 27, σχεδόν τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,1%) και τετραπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (3%). Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 71% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το παρέδωσε στο 66%. Παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 79% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και την παρέδωσε στο 77%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 66% και την έχει ανεβάσει (το 2024) στο 70% ενώ παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 77% και την έχει αυξήσει στο 81%.»

Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται και δηλώνει ότι στη χθεσινή μακροσκελή της ανακοίνωση για τα στοιχεία που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομίας και της ανάπτυξης, η ΝΔ δεν κατάφερε να αρθρώσει αντίλογο. «Ήταν μια ομολογία αποτυχίας. Έτσι και στο πεδίο της καθημερινότητας, ενώ υποσχέθηκαν μείωση τιμών και έλεγχο της ακρίβειας, οι ανατιμήσεις συνεχίζονται με αποκορύφωμα τα τρόφιμα, όπου, με βάση την ΕΛΣΤΑΤ οι αυξήσεις από το 2019 έως το 2025 έχουν φτάσει στο 34%. Κι αυτό τη στιγμή που οι Έλληνες παραμένουμε σταθερά δεύτεροι από το τέλος σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη.», υποστηρίζουν και ετοιμάζονταςι να επιστρέψουν αύριο στη «μαύρη βίβλο» και να εστιάσουν στα ζητήματα της «ανθεκτικότητας».

Στην εκδήλωση στο Ζάππειο θα παραστούν στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ –έχει γίνει κινητοποίηση από τη Χαριλάου Τρικούπη- ενώ στις πρώτες σειρές θα είναι και εκπρόσωποι φορέων. Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου θα βρίσκεται στο Πεκίνο, όπου θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν και θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Σι Τζινπίνγκ. Ο Κώστας Λαλιώτης για τη σημερινή επέτειο ανασύρει το κείμενο που είχε γράψει το 2023 και αναφέρεται στο dna του ΠΑΣΟΚ. Το Κείμενο αυτό διατηρεί απολύτως την επικαιρότητά του, αν και γράφτηκε και αναρτήθηκε στις 23/6/2023 (λίγες ημέρες πριν από μια καθοριστική εκλογική αναμέτρηση). Αποτελεί, όπως εξηγεί ό ίδιος: «Ένα Κείμενο στοχασμού και αυτογνωσίας για την ίδρυση, την εξέλιξη και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ, ένα Κείμενο αναφοράς για τον Στρατηγικό και Πολιτικό Σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ με στόχο την ολική επαναφορά του. Με στόχο την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ και πάλι σε Αυτόνομο – Εναλλακτικό Πόλο πολιτικής και προγραμματικής αναφοράς, μιας υπαρκτής κοινωνικής πλειοψηφίας, που αναζητά και διεκδικεί μια μεγάλη, αξιόπιστη και συνεκτική Κεντρο-Αριστερά με σύγχρονη Δημοκρατική Σοσιαλιστική και Προοδευτική έκφραση».