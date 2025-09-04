Επίσκεψη του Υφυπουργού Ανάπτυξης Τσαβδαρίδη στις εγκαταστάσεις της Thrace Polyfilms A.B.E.E.

Στο πλαίσιο της περιοδείας κυβερνητικών στελεχών στη Θράκη, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, επισκέφθηκε εχθές, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, τις εγκαταστάσεις της Thrace Polyfilms A.B.E.E., θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Ευμοίρου Ξάνθης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Υφυπουργός ξεναγήθηκε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από στελέχη της εταιρείας για το πλάνο ανάπτυξής της, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών και την προσθήκη καινοτόμων γραμμών παραγωγής.

Ο κ. Τσαβδαρίδης συναντήθηκε και συνομίλησε αναφορικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της βιομηχανίας στη Θράκη, με τους κ. κ. Θανάση Δημίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E, Κυριάκο Μαυρομμάτη, Operations Director της Thrace Polyfilms A.B.E.E και Θανάση Ξυνίδη, Νομικό Σύμβουλο του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε η στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για τη διατήρηση περισσότερων από 1.000 θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημαντική συμβολή του βιομηχανικού κλάδου στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και του παραγωγικού ιστού της χώρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.