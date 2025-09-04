ΗΠΑ:-Από-βιομηχανία-έως-λιανεμπόριο-αγώνας-δρόμου-για-ρευστότητα

Η εμπορική σύγκρουση που έχει ξεκινήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump σε συνδυασμό με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν τα δεδομένα για κρίσιμους κλάδους της αμερικανικής οικονομίας. Από τους προμηθευτές αυτοκινήτων έως τις επιχειρήσεις τεχνολογίας και το λιανεμπόριο, η ανάγκη για πρόσβαση σε κεφάλαια και χρηματοδότηση αποθεμάτων οδηγεί σε άνοδο της δραστηριότητας στον τομέα της χρηματοδότησης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Wells Fargo, η συνολική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο χώρο αυξήθηκε κατά 10% το τελευταίο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι, με αιχμή τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, όπου η άνοδος ξεπέρασε το 20%. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από Αμερικανούς προμηθευτές, ενώ οι εισαγωγές από Ασία–Ειρηνικό αυξήθηκαν κατά 25%.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και η «έκρηξη» των data centers προσθέτουν νέα διάσταση στη ζήτηση. Οι προμηθευτές εξοπλισμού που σχετίζεται με υπολογιστική ισχύ και παραγωγή ενέργειας καταφεύγουν σε ενισχυμένη χρηματοδότηση, προκειμένου να διαθέτουν έγκαιρα εξαρτήματα όταν τα ζητούν οι πελάτες τους. «Οι επενδύσεις για να κρατηθούν αυτά τα κέντρα σε λειτουργία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Jeremy Jansen, επικεφαλής global originations της Wells Fargo Supply Chain Finance.

Την ίδια στιγμή, το λιανεμπόριο παραμένει σε εγρήγορση. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται κεφάλαια για τη διαχείριση αποθεμάτων σε καταστήματα, αποθήκες αλλά και κατά τη μεταφορά, σε μια περίοδο όπου οι τιμές εισαγόμενων προϊόντων αυξάνονται λόγω δασμών. Όπως εξηγεί ο Adam Davis της Wells Fargo, το κόστος ανανέωσης των αποθεμάτων έχει αυξηθεί δημιουργώντας πιεστικά διλήμματα: ανατιμήσεις προϊόντων, διαχείριση χαμηλότερων περιθωρίων ή περιορισμός αποθεμάτων.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, περίοδος που απαιτεί άριστο συγχρονισμό ανάμεσα σε επίπεδα αποθεμάτων, κόστη και προβλέψεις πωλήσεων. «Ο συγχρονισμός είναι κρίσιμος», σημειώνει ο Davis, τονίζοντας ότι οι λιανέμποροι αξιολογούν πλέον προϊόν–προϊόν τι θα παραμείνει στα ράφια και τι όχι.

Η στρατηγική μετατόπιση της παραγωγής εκτός Κίνας παραμένει επίσης στο τραπέζι. Αν και ορισμένες κατηγορίες προϊόντων είναι ακριβότερο να παραχθούν στις ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις καλούνται να σταθμίσουν τα κίνητρα που προσφέρονται εγχωρίως σε σχέση με το χαμηλότερο κόστος του εξωτερικού.

Συνολικά, η εικόνα αποτυπώνει μια οικονομία που βρίσκεται σε φάση αναπροσαρμογής και αναζήτησης νέων ισορροπιών. Η εμπορική πολιτική του Trump, με τους αυξημένους δασμούς και τις πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού, σε συνδυασμό με τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και την εκρηκτική άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, αναγκάζουν τους προμηθευτές να θωρακίζουν ισολογισμούς και ρευστότητα. Στόχος είναι να εξασφαλίσουν κεφάλαια για να αντεπεξέλθουν σε αυξανόμενα κόστη, αβεβαιότητα και γεωπολιτικούς κινδύνους, αλλά και να διατηρήσουν ευελιξία απέναντι στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν αποτελεί απλώς εργαλείο επιβίωσης, αλλά και στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους -από τη βιομηχανία και την τεχνολογία έως το λιανεμπόριο- να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα διεθνές περιβάλλον με διαρκώς υψηλότερες απαιτήσεις.