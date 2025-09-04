ΗΠΑ:-Σε-υψηλό-τεσσάρων-μηνών-το-εμπορικό-έλλειμμα

Σε υψηλό τεσσάρων μηνών σκαρφάλωσε τον Ιούλιο το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις έσπευσαν να εισάγουν αγαθά και υλικά λίγο πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει τους τελικούς δασμούς στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σχεδόν 33% από τον προηγούμενο μήνα στα 78,3 δισ. δολ. όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του - τοποθετούσαν το έλλειμμα στα 78 δισ. δολ.

Η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 5,9% τον Ιούλιο, η μεγαλύτερη άνοδο από την αρχή του έτους, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν οριακή άνοδο. Τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό.

Η αύξηση των εισαγωγών οφείλεται στις βιομηχανικές προμήθειες, οι οποίες έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι οι αμερικανικές εταιρείες να έσπευσαν να κάνουν νέες εισαγωγές πριν από την αναμενόμενη έναρξη εφαρμογής των ανταποδοτικών δασμών για τις χώρες που δεν είχαν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι εισαγωγές είχαν μειωθεί για τρεις συνεχόμενους μήνες μετά από μια τεράστια αύξηση το πρώτο τρίμηνο, η οποία οφείλεται στις επιχειρήσεις που προσπαθούσαν να προλάβουν την ανακοίνωση των δασμών του προέδρου στις 2 Απριλίου.