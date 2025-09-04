Η-Βρετανία-έχει-λίγες-εβδομάδες-για-να-λύσει-ένα-αδύνατο-δημοσιονομικό-σταυρόλεξο

Στις 26 Νοεμβρίου θα παρουσιάσει η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Rachel Reeves τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό, καθώς η βρετανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει εντεινόμενες πιέσεις να λύσει το δημοσιονομικό σταυρόλεξο των δαπανών, της φορολογίας και του δανεισμού.

Όπως δήλωσε η Reeves, ο προϋπολογισμός έρχεται να απαντήσει σε μια οικονομία που «δεν λειτουργεί αρκετά καλά για τους εργαζόμενους». «Οι λογαριασμοί είναι υψηλοί. Το να προοδεύεις μοιάζει πιο δύσκολο. Δίνεις περισσότερα, βγάζεις λιγότερα. Αυτό πρέπει να αλλάξει», είπε.

Το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου αυξάνεται τελευταία, εν μέσω ανησυχιών στην αγορά ομολόγων για τον προϋπολογισμό και για το πώς η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών θα τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες που η κυβέρνησή της επέβαλε. Συγκεκριμένα, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι καθημερινές δαπάνες χρηματοδοτούνται από φορολογικά έσοδα, αντί για δανεισμό, αλλά και να μειώσει το χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου τα επόμενα χρόνια.

Η Reeves έχει κατ΄ επανάληψη απορρίψει το ενδεχόμενο να παρακάμψει τους ίδιους της τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Την Τετάρτη επιβεβαίωσε αυτή τη στάση της, δηλώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «πρέπει να μειώσει τον πληθωρισμό και το κόστος δανεισμού διατηρώντας αυστηρό έλεγχο στις καθημερινές δαπάνες μέσω του μη διαπραγματεύσιμου δημοσιονομικού μας κανόνα».

Πρόσθεσε ότι «μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε».

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η Reeves θα πρέπει να αυξήσει τους φόρους προκειμένου να τηρήσει τους κανόνες της και να διατηρήσει κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο περίπου 10 δισ. λιρών στον προϋπολογισμό της. Ωστόσο, το δημοσιονομικό περιθώριο έχει ήδη συρρικνωθεί, έπειτα από μια στροφή 180 μοιρών στις περικοπές των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας αλλά και λόγω της αύξησης του κόστους δανεισμού.

«Σχεδόν δεν περνάει ούτε μια μέρα χωρίς εικασίες σχετικά με νέους και εφευρετικούς τρόπους με τους οποίους η υπουργός Οικονομικών θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό. Η άποψή μας είναι ότι η Reeves θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 18-28 δισ. λίρες σε έσοδα, κυρίως μέσω υψηλότερων φόρων», αναφέρει οικονομολόγος της Capital Economics. «Μια αύξηση φόρων που να φέρνει πολλά έσοδα, να είναι πολιτικά αποδεκτή και να βελτιώνει τις οικονομικές προοπτικές αποτελεί εδώ και καιρό το ιερό δισκοπότηρο των κυβερνήσεων. Αλλά θα παραμείνει άπιαστη», προσθέτει.

Οι προσπάθειες για μείωση των δαπανών έχουν αποτύχει, με αρκετούς βουλευτές του Εργατικού Κόμματος να αντιτίθενται στις περικοπές στις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας και στο επίδομα θέρμανσης των συνταξιούχων.

Επομένως, το βασικό ερώτημα είναι πλέον ποιους θα πλήξουν οι αυξήσεις φόρων. Η Reeves έχει ήδη αυξήσει το φορολογικό βάρος για τις επιχειρήσεις, κάτι που σημαίνει ότι το επόμενο χτύπημα ίσως να αφορά τους εργαζόμενους. Βέβαια, κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τις δεσμεύσεις του Εργατικού Κόμματος, που είχε υποσχεθεί στο μανιφέστο του να μην αυξήσει τον φόρο εισοδήματος, τις ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζομένους ή τον ΦΠΑ.

Η απροθυμία των Εργατικών να μειώσουν τις δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια και να αυξήσουν τους φόρους, την ώρα που υπόσχονται μεγάλες δαπάνες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), την άμυνα, τις υποδομές και την εκπαίδευση, σημαίνει ότι το κόμμα έχει στριμωχτεί σε μια γωνία, δήλωσε στο CNBC ο επικεφαλής οικονομολόγος της Peel Hunt, Kallum Pickering.

«Προβληματιζόμαστε για το εάν μια κυβέρνηση με οικονομία 3 τρισεκατομμυρίων λιρών μπορεί να συγκεντρώσει 20 δισεκατομμύρια λίρες σε έναν προϋπολογισμό. Δεν είναι επειδή η αγορά ομολόγων δεν τους επιτρέπει να κάνουν προσαρμογές. Είναι επειδή έχουν εμποδίσει τον εαυτό τους να κάνει τις επιλογές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν εκεί», εξήγησε ο Pickering.