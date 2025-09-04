Η-δημοπρασία-30ετών-ομολόγων-της-Ιαπωνίας-φέρνει-ανάσα-στις-αγορές-χρέους

Η Ιαπωνία προσέφερε μια δόση ανακούφισης στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, οι οποίες δοκιμάζονται από την αυξημένη κρατική δαπάνη, μέσω της δημοπρασίας 30ετών τίτλων της.

Η Ιαπωνία προσέφερε την Πέμπτη μια δόση ανακούφισης στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, οι οποίες δοκιμάζονται από την αυξημένη κρατική δαπάνη, μέσω της δημοπρασίας 30ετών τίτλων της.

Η ζήτηση κινήθηκε κοντά στον μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών, στοιχείο που ενίσχυσε την αγοραστική διάθεση σε όλα τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα. Οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα υποχώρησαν από τα πολυετή υψηλά τους, συνεχίζοντας το θετικό κλίμα που είχε μεταφερθεί από τις ΗΠΑ μετά την κίνηση στις αποδόσεις των Treasuries, καθώς οι επενδυτές τοποθετούνται ενόψει πιθανής μείωσης επιτοκίων από τη Fed. Παράλληλα, σημαντική πτώση καταγράφηκε και στις αποδόσεις των 30ετών τίτλων σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Η ισχυρή ζήτηση στα ιαπωνικά ομόλογα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία για μείωση των νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, «προσφέρουν μια ανακούφιση στις παγκόσμιες αγορές χρέους μετά το πρόσφατο selloff», σχολιάζει η Charu Chanana, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στη Saxo Markets. «Ωστόσο πρόκειται για τακτική κίνηση και όχι για αλλαγή τάσης -οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις παραμένουν υψηλές, ενώ ο όγκος έκδοσης εξακολουθεί να λειτουργεί επιβαρυντικά».

Η απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού τίτλου υποχώρησε κατά 2 μονάδες βάσης στο 3,26%, απομακρυνόμενη ελαφρά από το ιστορικό υψηλό του 3,285% που είχε καταγραφεί την Τετάρτη. Το επιτόκιο του 10ετούς μειώθηκε κατά 2,5 μονάδες βάσης στο 1,605%, έχοντας ήδη επωφεληθεί από την ισχυρότερη δημοπρασία διετίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη διόρθωση, τα ιαπωνικά ομόλογα έχουν βρεθεί υπό πίεση τις τελευταίες εβδομάδες, όπως και τα περισσότερα διεθνώς, με τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις να ενισχύονται λόγω ανησυχιών για τα δημοσιονομικά μεγέθη των μεγάλων οικονομιών. Θεσμικοί επενδυτές, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, έχουν στραφεί σε τίτλους μικρότερης διάρκειας. Στις ΗΠΑ, οι αποδόσεις των 30ετών Treasuries παραμένουν κοντά στο 5%, παρά την πρόσφατη μικρή υποχώρηση.

«Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν είναι καθόλου κακό, αν ληφθούν υπόψη οι φόβοι για μειωμένη ζήτηση και η γενικευμένη άνοδος στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων διεθνώς», δήλωσε ο Wee Khoon Chong, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής Ασίας-Ειρηνικού στη BNY Mellon. «Οι δημοπρασίες 10ετών και 30ετών του Σεπτεμβρίου έχουν δημιουργήσει θετικό έδαφος για το υπόλοιπο του μήνα».

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών ήταν έντονη πριν τη χθεσινή δημοπρασία, εν μέσω ανησυχιών για τη δημοσιονομική πορεία της Ιαπωνίας, την πολιτική αβεβαιότητα και την άνοδο των μακροπρόθεσμων αποδόσεων σε μεγάλες αγορές. Ο δείκτης bid-to-cover, βασικός δείκτης μέτρησης της ζήτησης, διαμορφώθηκε στο 3,31, κοντά στον μέσο όρο 12μήνου του 3,38.