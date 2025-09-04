Η ενεργειακή σκακιέρα αλλάζει: Ο αγωγός Ρωσίας – Κίνας και η πρόκληση στην αμερικανική κυριαρχία

Η υπογραφή της συμφωνίας Ρωσίας – Κίνας για τον αγωγό Power of Siberia 2 σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην παγκόσμια ενεργειακή γεωπολιτική. Η κίνηση αυτή, που έγινε γνωστή στις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν είναι απλώς μια ακόμη εμπορική συμφωνία: αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση της αμερικανικής επιρροής στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και βάζει σε δοκιμασία τη στρατηγική του προέδρου Τραμπ να καταστήσει τις ΗΠΑ κορυφαίο ενεργειακό προμηθευτή της Ασίας.

Ο αγωγός των 2.600 χιλιομέτρων και η στρατηγική της Μογγολίας

Ο Power of Siberia 2, μήκους περίπου 2.600 χιλιομέτρων, θα διασχίζει τη Μογγολία μεταφέροντας έως 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τα κοιτάσματα της Σιβηρίας προς την Κίνα. Ο σχεδιασμός του δεν είναι απλώς ενεργειακός αλλά πολιτικός: με έναν σταθερό χερσαίο αγωγό, το Πεκίνο εξασφαλίζει προμήθειες χωρίς την εξάρτηση από θαλάσσιες οδούς ή την αμερικανική υποδομή LNG.

Για τη Ρωσία, η κατασκευή του αγωγού είναι ζωτικής σημασίας. Μετά τις κυρώσεις της Δύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Μόσχα έχει δει την πρόσβασή της στις ευρωπαϊκές αγορές να συρρικνώνεται δραματικά. Ο νέος αγωγός ανοίγει τη «βαλβίδα ανακούφισης» που χρειάζεται, κατευθύνοντας τεράστιες ποσότητες αερίου προς την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά του κόσμου.

Η Κίνα ως ο «μεγάλος διαπραγματευτής»

Παρότι το Πεκίνο εμφανίζεται να ενισχύει τη στρατηγική του σχέση με τη Μόσχα, οι όροι της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς. Οι λεπτομέρειες για την τιμολόγηση, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και την τελική έναρξη λειτουργίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Αναλυτές τονίζουν ότι η Κίνα βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Η επιβράδυνση της ζήτησης ενέργειας στο εσωτερικό της, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, της δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται σκληρά. Ουσιαστικά, ο αγωγός αποτελεί για την Κίνα περισσότερο πολιτικό μήνυμα αλληλεγγύης με τη Ρωσία παρά μια άμεση ενεργειακή αναγκαιότητα.

Το πλήγμα στο αμερικανικό LNG

Για την Ουάσιγκτον, η συμφωνία είναι σαφές πλήγμα. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτάξει την εξαγωγή LNG ως βασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας των συμμάχων και την αύξηση της αμερικανικής επιρροής στην Ασία.

Η προοπτική ενός αγωγού που θα παρακάμπτει τις θαλάσσιες οδούς και θα τροφοδοτεί απευθείας την Κίνα περιορίζει τη δυνητική αγορά για το αμερικανικό LNG. Επιπλέον, στέλνει μήνυμα ότι, παρά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον, το Πεκίνο δεν προτίθεται να αποκόψει τους δεσμούς του με τη Μόσχα σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας.

Γεωπολιτική αναδιάταξη

Η συμφωνία Ρωσίας – Κίνας εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα όπου οι δύο χώρες εμφανίζονται να σφυρηλατούν «σχέση χωρίς όρια». Για τη Ρωσία, η Κίνα είναι πλέον ο αναντικατάστατος αγοραστής ενέργειας που μπορεί να απορροφήσει τις απώλειες από την Ευρώπη. Για την Κίνα, η Ρωσία είναι ο σταθερός προμηθευτής που μειώνει την έκθεση σε γεωπολιτικούς κινδύνους και περιορίζει την εξάρτηση από το αμερικανικό δολάριο στις ενεργειακές συναλλαγές.

Συμπέρασμα

Ο Power of Siberia 2 δεν είναι ακόμη πραγματικότητα — απαιτούνται χρόνια για να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει. Ωστόσο, η συμφωνία που ανακοινώθηκε αρκεί για να ταράξει την παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα. Στέλνει το μήνυμα ότι Μόσχα και Πεκίνο συντονίζουν τις κινήσεις τους με στόχο να υπονομεύσουν την αμερικανική κυριαρχία στην ενέργεια, ενώ αφήνει την Ουάσιγκτον αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χάσει ένα από τα ισχυρότερα «όπλα» της στην παγκόσμια πολιτική: την ενεργειακή επιρροή.