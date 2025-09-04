Η μετοχή της Nvidia «εκτοξεύθηκε» 1.100% μέσα σε πέντε χρόνια – Ποιες εταιρίες την ξεπέρασαν

Η μετοχή της Nvidia, της γνωστής εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, έχει εκτοξευθεί σχεδόν κατά 1.100% την τελευταία πενταετία, χάρη στον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πλέον, η Nvidia κατέχει τον τίτλο της εταιρείας με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία παγκοσμίως, ξεπερνώντας κολοσσούς όπως η Microsoft και η Apple.

Ωστόσο, τρεις λιγότερο γνωστές εταιρείες του τομέα του λιανεμπορίου έχουν σημειώσει ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις στις μετοχές τους την ίδια περίοδο.

Συγκεκριμένα, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την Τρίτη, οι μετοχές της GameStop, αλυσίδας πώλησης βιντεοπαιχνιδιών, κατέγραψαν άνοδο άνω του 1.100%. Οι μετοχές της Dillard’s, αλυσίδας πολυκαταστημάτων, εκτινάχθηκαν κατά 1.700%, ενώ η Build-a-Bear Workshop, γνωστή για τα λούτρινα παιχνίδια της, παρουσίασε άνοδο της τάξης του 1.900%.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, των οποίων η κεφαλαιοποίηση δεν πλησιάζει καν τα 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια της Nvidia, που αποτελεί βασικό πυλώνα του δείκτη S&P 500.

Όπως επισημαίνει το Business Insider, ένας επενδυτής που είχε τοποθετήσει 100 δολάρια πριν από πέντε χρόνια σε μία από αυτές τις τρεις εταιρείες λιανικής, θα είχε σήμερα μεγαλύτερη απόδοση από κάποιον που είχε επενδύσει στην Nvidia. Συγκεκριμένα, θα είχε κερδίσει 1.213 δολάρια με την GameStop, 1.801 δολάρια με τη Dillard’s και 2.035 δολάρια με την Build-a-Bear – σε σύγκριση με τα 1.190 δολάρια που θα απέφερε η Nvidia.

Παρότι και οι τρεις αυτές εταιρείες ανήκουν στον κλάδο της παραδοσιακής, φυσικής λιανικής, οι λόγοι πίσω από την άνοδο της καθεμίας διαφέρουν.

Η GameStop γνώρισε εκρηκτική άνοδο ως λεγόμενο «meme stock», με τους ιδιώτες επενδυτές να προσπαθούν να την οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα. Από τιμές κάτω των 2 δολαρίων πριν από πέντε χρόνια, η μετοχή της έφτασε τα 80 δολάρια στο αποκορύφωμα της επενδυτικής φρενίτιδας στις αρχές του 2021 και σήμερα διαπραγματεύεται περίπου στα 23 δολάρια.

Η Dillard’s, από την άλλη, κατέγραψε αξιοσημείωτο ράλι. Από περίπου 31 δολάρια το φθινόπωρο του 2020, εν μέσω της πανδημίας, η μετοχή της έχει σκαρφαλώσει σε ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 550 δολάρια. Η επιχείρηση εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης, καθώς οι πωλήσεις στα ίδια καταστήματα αυξήθηκαν κατά 1% το τελευταίο τρίμηνο, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ενισχύθηκαν χάρη στις επαναγορές μετοχών.

Τέλος, η Build-a-Bear σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από πολύ χαμηλή βάση. Η αύξηση της μετοχής της κατά 20 φορές τα τελευταία πέντε χρόνια αποδίδεται στην σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξή της. Πρόσφατα ανακοίνωσε ρεκόρ τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο, με αύξηση 12% και 32% αντίστοιχα.