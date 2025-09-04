«Κάτι θα συμβεί» – Η αινιγματική δήλωση Τραμπ για πιθανό τετ α τετ ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι παραμένει αφοσιωμένος στην προσπάθεια εξεύρεσης ειρηνευτικής λύσης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, παρά τις αμφιβολίες που υπάρχουν σχετικά με το αν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το CBS News.

«Το παρακολουθώ, το βλέπω και μιλάω γι’ αυτό με τον Πρόεδρο Πούτιν και τον Πρόεδρο Ζελένσκι», ανέφερε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στο CBS News. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Αλλά κάτι θα συμβεί. Θα το φέρουμε σε πέρας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα πως σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες επαφές για τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα στις επόμενες ημέρες, έπειτα από τη σύνοδο κορυφής που είχε τον Αύγουστο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει πρόοδος. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αναμένεται να έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι.

Ο Πούτιν θέλει τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης χθες ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αν ο Ουκρανός πρόεδρος έρθει στη Μόσχα, πρόσθεσε όμως ότι οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε το ενδεχόμενο να είναι η Μόσχα ο τόπος μιας τέτοιας συνάντησης.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα το ξεκαθαρίσουμε. Ειλικρινά, αυτή της Ρωσίας πίστευα ότι θα ήταν από τις πιο εύκολες μεταξύ εκείνων (σ.σ.: των συγκρούσεων) που σταμάτησα, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι που είναι λίγο πιο δύσκολο από μερικές από τις άλλες», δήλωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης χθες ότι παρακολούθησε την «ωραία τελετή» της Κίνας για την επέτειο του τέλους του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κατά την οποία ο Πούτιν βρέθηκε δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Καταλαβαίνω το λόγο που το έκαναν και ήλπιζαν ότι παρακολουθούσα και παρακολουθούσα», είπε ο Τραμπ στο CBS News. «Η σχέση μου με όλους αυτούς είναι πολύ καλή. Θα διαπιστώσουμε πόσο καλή είναι τις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη πως είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον Πούτιν και σε ανάρτησή του στο Truth Social είχε γράψει ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως ο Πούτιν δεν συνωμοτεί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και πως ο Τραμπ ήταν ειρωνικός στο σχόλιό του.

Ο Πούτιν δήλωσε πως όλες οι χώρες, με τις οποίες η Ρωσία διεξήγαγε συνομιλίες στην Κίνα, υποστήριξαν τη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα και εξέφρασαν ελπίδες ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.