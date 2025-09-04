Καλώδιο Ελλάδος – Κύπρου: Τι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ρόλος EuroAsia και πολιτικών προσώπων

Όπως αναφέρει η κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος, η υπόθεση «απειλεί να συμπαρασύρει πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα στην Κύπρο, στελέχη της κρατικής μηχανής, αλλά και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμοδίων γενικών διευθύνσεων της Κομισιόν».

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την διαχείριση του project διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, από τον κυπριακό τύπο. Σχετίζονται με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία «δείχνει» τον προηγούμενο φορέα υλοποίησης, Euroasia Interconnector, όπως είχε αναφέρει και το -.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εξεύρεση κοινής «γραμμής πλεύσης» για το έργο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία, γεγονός το οποίο φέρνει το πρότζεκτ ένα βήμα πιο κοντά στο πλήρες αδιέξοδο. Σήμερα μάλιστα και η Κομισιόν επισήμανε τη σημασία του έργου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι διεξάγει έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για πιθανά ποινικά αδικήματα, αποκάλυψε με χθεσινοβραδινές δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η εμπλοκή της Εισαγγελίας έγινε μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρεται εναντίον ποιων στρέφεται.

Το νέο δημοσίευμα

Όπως αναφέρει σε άρθρο της η κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος, η υπόθεση «απειλεί να συμπαρασύρει πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα στην Κύπρο, στελέχη της κρατικής μηχανής, αλλά και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμοδίων γενικών διευθύνσεων της Κομισιόν».

Τονίζει χαρακτηριστικά πως «η στόχευση της έρευνας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πιθανά ποινικά αδικήματα σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης καλύπτει εξ ολοκλήρου την περίοδο πριν από την πώληση του έργου από τη EuroAsia Interconnector στον ΑΔΜΗΕ».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, «από τις βασικότερες καταγγελίες που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση αφορά πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο – αξιωματούχο και συγγενικά του πρόσωπα, για τα οποία κατατέθηκε επώνυμα ισχυρισμός ότι προώθησε εκ της θέσεώς του, έναντι προσωπικού οφέλους, την επένδυση της EuroAsia Interconnector, με τελικό στόχο την εξασφάλιση γενναίας χορηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος επιτεύχθηκε, με χορηγία 658 εκατ. ευρώ, η μεγαλύτερη που δόθηκε ποτέ για τέτοιο έργο από την Κομισιόν. Αυτή η πτυχή της έρευνας θα καλύψει και ισχυρισμούς για εμπλοκή και άλλων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων ή και κυβερνητικών στελεχών»

Επίσης, «υπό διερεύνηση έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι συνθήκες υπό τις οποίες η επενδυτική πρόταση ενός ιδιώτη, χωρίς επιβεβαιωμένη τεχνογνωσία και ικανή πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση, για ένα εξαιρετικά δαπανηρό και απαιτητικό έργο εθνικής και πανευρωπαϊκής σημασίας (ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου με το ευρωπαϊκό δίκτυο) εγκρίθηκε, υποστηρίχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία (μεταξύ άλλων με δάνειο 100 εκατ. ευρώ του κράτους από το Ταμείο Ανάκαμψης) και στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Τονίζεται ότι «εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες υπό τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, λίγους μήνες μετά την απόφασή της να χρηματοδοτήσει την ηλεκτρική διασύνδεση που προωθούσε η EuroAsia με 658 εκατομμύρια, προέβη σε επανειλημμένα διαβήματα προς την κυπριακή Κυβέρνηση, μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023, ώστε να αποσυρθεί από το έργο ο τότε ιδιοκτήτης της EuroAsia, λόγω αδυναμίας του να βρει πρόσβαση σε δανεισμό εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και της έλλειψης τεχνογνωσίας εκ μέρους της εταιρείας του. Κάτι που τελικά έγινε, με την «επιστράτευση» του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αγόρασε το έργο από την EuroAsia για περίπου 48 εκατ. ευρώ».

Τέλος, το άρθρο αναφέρει ότι «υπό διερεύνηση έχει τεθεί και καταγγελία ότι στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συμμετείχε στη διαχείριση-έγκριση των αιτήσεων της EuroAsia για το έργο της διασύνδεσης, διαπιστώθηκε αργότερα ότι εργοδοτήθηκε από την εν λόγω εταιρεία».