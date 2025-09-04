Κλαούντια-Σεϊνμπάουμ:-Το-Μεξικό-εξετάζει-την-επιβολή-δασμών-στην-Κίνα

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή της εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις εισαγωγές από χώρες που δεν έχουν εμπορικές συμφωνίες με το Μεξικό, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Οι δασμοί θα αποτελέσουν μέρος του «Σχεδίου Μεξικό», μιας πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας εν μέσω δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ορισμένες εισαγωγές από το Μεξικό.

«Εξετάζουμε την επιβολή ορισμένων δασμών», δήλωσε η Σεϊνμπάουμ στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι οι δικαιούχοι θα είναι χώρες που δεν έχουν εμπορικές συμφωνίες με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Η Σεϊνμπάουμ δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το ποια προϊόντα ή τομείς θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Το Μεξικό αποτελεί μέρος της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA), η οποία αντικατέστησε τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής το 2020 και αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία απαιτεί από τις τρεις χώρες να πραγματοποιήσουν κοινή αναθεώρηση μετά από έξι χρόνια.

- Reuters