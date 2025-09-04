Κλείνει-η-ψαλίδα-στα-επιτόκια-καταθέσεων-και-δανείων

Πτωτική πορεία ακολουθεί στην Ελλάδα η διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων, την ώρα που φαίνεται να επιβραδύνεται ο ρυθμός μείωσης των ευρωπαϊκών spread λόγω της παύσης στον κύκλο μείωσης των επιτοκίων τον Ιούλιο.

Αυτά προκύπτουν από τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια του Ιουλίου.

Τα στοιχεία της ΤτΕ

Καθοδικά κινούνται τα spreads για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα, μείωση εντοπίζεται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στα spreads για τις επιχειρήσεις και τα στεγαστικά δάνεια, ενώ εξαίρεση φαίνεται να αποτελούν τα καταναλωτικά δάνεια τόσο για τα υφιστάμενα υπόλοιπα όσο και για τα νέα.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, στα υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων το spread διαμορφώνεται στο 2,51%, μειωμένο κατά 5 μ.β. σε σχέση με τον Ιούνιο. Όσον αφορά τα νέα δάνεια, το spread για τον Ιούλιο διαμορφώνεται στο 4,15% μειωμένο κατά 12 μ.β. σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση εντοπίζεται και στα spreads των νέων δανείων για τα νοικοκυριά, ενώ στα υφιστάμενα δάνεια εντοπίζεται οριακή αύξηση. Ειδικότερα, για τα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια το spread διαμορφώθηκε για τον Ιούλιο στο 2,30% ανεβασμένο κατά 3 μ.β. σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ για τις νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων το spread διαμορφώνεται στο 3,02 % από το 3,18% του Ιουνίου.

Εξαίρεση στην πτωτική πορεία των spreads συνιστούν τα υφιστάμενα καταναλωτικά δάνεια, στα οποία οφείλεται και ο συγκρατημένος ρυθμός μείωσης του συνολικού επιτοκιακού περιθωρίου. Πιο αναλυτικά, για τα υφιστάμενα καταναλωτικά δάνεια τον Ιούλιο, το spread διαμορφώνεται στο 6,82%, ανεβασμένο κατά 5 μονάδες βάσης από τον Ιούνιο, ενώ όσον αφορά τα νέα καταναλωτικά δάνεια το spread για τον Ιούλιο εμφανίζεται οριακά μειωμένο κατά 3 μ.β. από τον Ιούνιο και διαμορφώνεται στο 14,31%.

Το συνολικό επιτοκιακό περιθώριο για τον Ιούλιο για νέες καταθέσεις και δάνεια, διαμορφώνεται στο 4,15% μειωμένο κατά 12 μ. β. σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και για τις υφιστάμενες καταθέσεις και δάνεια, αυτό σταθμίζεται στο 4,35% από το 4,51% του Ιουνίου.

Ευρωπαϊκά Spreads

Από την άλλη, οριακή αύξηση εντοπίζεται στα περισσότερα από τα spreads της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Ιούλιο με βάση τα νέα στοιχεία. Αυτό ίσως να οφείλεται στην παύση του κύκλου μείωσης των επιτοκίων από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Ιουλίου, γεγονός ωστόσο που μπορεί να επηρεάσει τα επιτόκια και τα spreads της Ελλάδας κυρίως από τον επόμενο μήνα μέτρησης, δηλαδή τον Αύγουστο.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ παρέχει στοιχεία για τα επιτόκια μόνο των νέων δανείων, και άρα τα spreads που προκύπτουν αφορούν μόνο τις νέες εκταμιεύσεις χορηγήσεων.

Ειδικότερα, για τον Ιούλιο, το spread στα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκε στο 1,63% με καταθέσεις συμφωνημένης διάρκειας, οριακά μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που βρισκόταν το 1,67%. Όσον αφορά τα νοικοκυριά, το spread των στεγαστικών δανείων τον Ιούλιο, υπολογισμένο με τις καταθέσεις συμφωνημένης διάρκειας, διαμορφώθηκε στο 1,51%, αυξημένο κατά 2 μ.β. σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πιο σημαντική ήταν η αύξηση του spread των καταναλωτικών δανείων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα αυτό υπολογίζεται στο 5,69% για τον Ιούλιο, 10 μ.β. πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο.