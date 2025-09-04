Κύπρου:-Ισχυρό-ενδιαφέρον-από-θεσμικούς-για-το-placement-της-ebrd

Η EBRD, ο τελευταίος legacy shareholder της Τράπεζας Κύπρου που διατηρούσε ποσοστό (5.1%) από το 2014, πούλησε μέσω placement ολόκληρο το ποσοστό του στην τιμή €7.20.

Οπως αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου, στη διαδικασία του placement υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τελικοί αγοραστές είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές (long only funds).

To σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στην Τράπεζα Κύπρου και την Κυπριακή οικονομία, σημειώνεται σχετικά.

Παράλληλα, η Κύπρου επισημαίνει ότι η τιμή της συναλλαγής κρίνεται πολύ καλή γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2x Tangible Book value.