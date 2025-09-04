Μαρινάκης-για-το-καλώδιο-με-την-Κύπρο:-Δεν-υπάρχει-κανείς-που-προτείνει-το-έργο-αυτό-να-πληρωθεί-μόνο-από-τον-Έλληνα-φορολογούμενο

Η πρώτη πράξη του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ ήταν να στείλει επιστολή στην Hellenic Train ότι πρέπει να ορίσει άμεσα ημερομηνίες εκπαίδευσης των μηχανοδηγών στο ETCS, ώστε κάθε μηχανοδηγός να μπορεί να ενεργοποιεί το σύστημα και να φρενάρει το τρένο αυτόματα όταν παραβιάζεται ένας κανόνας».

«Ολοκληρώθηκε πριν από τον συμβατικό χρόνο η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης τρένων ETCS σε 100 αμαξοστοιχίες, οι οποίες έχουν πλέον αναταγμένο – ανακαινισμένο ETCS on board (επί συρμού)», ανέφερε ακόμη ο κ. Μαρινάκης. Τόνισε ότι «τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν 6 trial runs, δηλαδή δοκιμαστικές λειτουργίες, στους 6 τύπους μηχανών που λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στον στόλο όλου του δικτύου.

Ακολούθως επεσήμανε ότι καταγράφεται «ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση το πρώτο επτάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, το θετικό, κατά 319.843 θέσεις εργασίας, ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”, αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας πρώτου επταμήνου από το 2001, που ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων. Μάλιστα ξεπέρασε ακόμη και το ρεκόρ του αντίστοιχου επταμήνου του 2024, που ήταν 304.229 θέσεις εργασίας». Έδωσε επίσης περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία.

Συμπερασματικά επεσήμανε ότι «τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των πολιτικών μας έχουν αποδείξει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση καθώς, παρά την πίεση των προηγούμενων μηνών από την Βόρεια Αφρική οι ροές, ειδικά προς την Κρήτη έχουν μειωθεί. Τον Αύγουστο στην Κρήτη καταγράφηκαν 689 αφίξεις έναντι 3.624 τον Ιούλιο, εκ των οποίων οι 2.642 σημειώθηκαν μόλις την πρώτη εβδομάδα, πριν τεθεί σε ισχύ η τροπολογία για την αναστολή ασύλου. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη εθνική μεταναστευτική πολιτική που θα προστατεύει τα σύνορά της, προς όφελος των πολιτών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο».

Όπως είπε βάσει αυτού, μεταξύ άλλων: Α. Ενισχύονται τα εργαλεία της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, την αποτροπή καταχρήσεων στο σύστημα ασύλου και τη διευκόλυνση των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών. Β. Εισάγεται η ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής στη χώρα, με ποινή φυλάκισης 2 έως 5 έτη και ελάχιστο πρόστιμο 5.000 ευρώ. Γ. Καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης μέσω μακροχρόνιας παράνομης διαμονής 7 ετών και περιορίζονται οι μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας, με στόχο την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών. Δ. Προβλέπεται η δυνατότητα διοικητικής κράτησης έως και 24 μήνες, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα από την υποβολή αντιρρήσεων. Ε. Συντομεύεται η προθεσμία για οικειοθελή αναχώρηση σε 14 ημέρες, με δυνατότητα ηλεκτρονικής επιτήρησης. ΣΤ. Διευρύνεται η έννοια της «χώρας επιστροφής», ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τη χώρα συνήθους διαμονής, αλλά και την ασφαλή τρίτη χώρα και την πρώτη χώρα ασύλου, εφόσον η αίτηση απορριφθεί ως απαράδεκτη. Ζ. Επικαιροποιούνται τα κριτήρια κινδύνου διαφυγής. Γίνονται πιο αντικειμενικά και αυστηρά. Η. Καθιερώνεται υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

«Παραβατικοί και εγκληματίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν, δυστυχώς, να υπάρχουν. Πλέον, όμως γνωρίζουν, ότι υπάρχει ένα κράτος που εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον νόμο», είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αναμόρφωση του πλαισίου επιστροφών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

«Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της κάθε μορφής παραβατικότητας είναι ένα διαρκές, καθημερινό στοίχημα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Θα ήταν αφελές και ουτοπικό να πει κανείς ότι μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς. Ωστόσο μπορεί να μειωθεί δραστικά. Η κυβέρνηση της ΝΔ πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις μετατρέπει το “νομιμότητα παντού” από κούφια υπόσχεση σε πολιτική με αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας ότι με πολιτική βούληση και σχέδιο παράγει απτά αποτελέσματα καταφέρνοντας να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και δικαίου μεταξύ των πολιτών», τόνισε και έκανε ειδική αναφορά σε παραδείγματα.

Ερωτηθείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την έρευνα που διενεργεί επί του έργου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία – οποιαδήποτε όχληση έστω – της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το GSI – αυτή είναι η ενημέρωση που έχω».

«Είναι προφανές ότι με την Κύπρο μάς συνδέουν στενότατοι δεσμοί και υποστηρίζουμε τις μεγάλες κυπριακές θέσεις για τα εθνικά. Από κει και πέρα, υπάρχουν ζητήματα που έχουν τις δικές τους προεκτάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβλέψει τις σημαντικές λεπτομέρειες ενός έργου, διαφορετικά δεν θα κινείτο υπέρ της προάσπισης των Ελλήνων φορολογούμενων. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης».

«Από κει και πέρα, δεν έχουν τεθεί υπόψη οι μελέτες βιωσιμότητας στις οποίες αναφέρθηκε ο Κύπριος υπουργός», προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Με βάση τις επίσημες ενημερώσεις, οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, τη χρηματοδότησή του και το κόστος», ανέφερε αρχικά. «Έχει πει ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την επιθυμία της Ελλάδας να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο καίριας σημασίας, ότι μια πολύ σημαντική διάσταση αυτού του έργου είναι και η οικονομική διάσταση, ο επιμερισμός δηλαδή του κόστους. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει το έργο αυτό να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε».

Τις χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, καθώς και την αναφορά του Κύπριου ΥΠΟΙΚ Μάκη Κεραυνού περί μη βιωσιμότητας του έργου, κλήθηκε να σχολιάσει ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης.

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε μέτρα προς όφελος των καταναλωτών που εξήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. «Καταρχάς, το μέτρο της απαγόρευσης προσφορών για τρεις μήνες από σούπερ μάρκετ εφόσον έχει προηγηθεί ανατίμηση προϊόντων, θα καταστεί μόνιμο», τόνισε.

«Σε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού προχωρά η κυβέρνηση καθώς, αποφασίστηκε η ετήσια επιπρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, στο ποσό που, ήδη, αφορά στην ενίσχυση και των 63 αθλητικών Ομοσπονδιών, για τις εθνικές ομάδες τυπικών αθλητών και ΑμεΑ, μέσω της φορολόγησης των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων», ανέφερε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ανέφερε ότι το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο «I. Βελλίδης» στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

