«Μπαίνει-μπρος»-από-τη-ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ-το-mega-αρδευτικό-ΣΔΙΤ-220-εκατ.-στην-Ξάνθη

Στη γραμμή εκκίνησης βρίσκεται το ΣΔΙΤ «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς» που θα υλοποιήσει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η σημερινή εκδήλωση που σηματοδοτεί έναρξη αρχικών εργασιών. Ποιο είναι το project.

«Μπρος μπαίνουν», επί της ουσίας, οι εργασίες για το μεγαλύτερο αρδευτικό project στην Ξάνθη, προϋπολογισμού 220,5 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιήσει, μέσω σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Για σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η εκδήλωση που ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του έργου. Το ΣΔΙΤ καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες 56.000 στρεμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε ανακηρυχθεί ανάδοχος σε δύο ΣΔΙΤ σε Κρήτη («Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νόμου Λασιθίου και Λοιπά Συνοδά Έργα – Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού») και Ξάνθη (ποταμός Νέστος), συνολικής αξίας σχεδόν 300 εκατ. ευρώ.

Η εκδήλωση

Ειδικότερα, στη γραμμή εκκίνησης βρίσκεται το ΣΔΙΤ «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς» που θα υλοποιήσει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Ξάνθη θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του αρδευτικού έργου, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και κορυφαίων στελεχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα σηματοδοτήσει την έναρξη υλοποίησης, σε πρώτη φάση, των πρόδρομων κατασκευαστικών εργασιών, με το ΣΔΙΤ να έχει συνολική διάρκεια 25 έτη, διάστημα στο οποίο περιλαμβάνεται και ο χρόνος κατασκευής.

Ποιο είναι το έργο

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου υπεγράφη η σύμβαση του έργου που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ύδωρ 2.0., με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 220.500.000 (πλέον ΦΠΑ) – χρηματοδοτείται με συμβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 51 εκατ. ευρώ- και θα εκτελεστεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, καθώς και την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης η οποία παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης στην Ελλάδα, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων. Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην υλοποίηση των εξής υποδομών:

(Α) Των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης (έργα κεφαλής), που περιλαμβάνουν:

• Βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις έργων υδροληψίας Τοξοτών

• Επισκευή της επένδυσης της υφιστάμενης ανατολικής προσαγωγού διώρυγας από την κεφαλή της (κατάντη των έργων υδροληψίας Τοξοτών)

• Νέα διώρυγα μεταφοράς τραπεζοειδούς διατομής, μεταβλητής παροχής, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών τεχνικών έργων λειτουργίας της

• Δύο (2) αντλιοστάσια και δύο (2) αναρρυθμιστικές δεξαμενές

(Β) Των έργων μεταφοράς και διανομής νερού της περιοχής Α2 της ανατολικής πεδιάδας της Ξάνθης στις πέντε αγροτικές εκτάσεις, Μυρωδάτου-Αβδηρών-Βελόνης-Μάνδρας-Πεζούλας, που περιλαμβάνουν:

• Κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς και διανομής νερού, πέντε (5) αντλιοστάσια και επτά (7) αναρρυθμιστικές δεξαμενές

• Δίκτυα άρδευσης Μυρωδάτου-Αβδηρών-Βελόνης-Μάνδρας-Πεζούλας

(Γ) Την εγκατάσταση έξυπνων αρδευτικών συστημάτων (συστήματα τηλεμετρίας – τηλ. ελέγχου, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης άρδευσης με ασύρματη επικοινωνία, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, κ.λ.π.).

Το πρώτο τμήμα του έργου αφορά στην υλοποίηση των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης (έργα κεφαλής) και θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σε 18 μήνες, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.