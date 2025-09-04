Νέα-παρέμβαση-Τσίπρα-λίγο-πριν-το-συνέδριο-του-economist:-Ο-όρος-«βαλκανοποίηση»-είναι-μάλλον-επιεικής

Με νέο απόσπασμα από την ομιλία του σε διάσκεψη που διοργάνωσε τον Μάιο το Ινστιτούτο του επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας, που μετρά αντίστροφα για την παρουσία του στο συνέδριο του Economist την Παρασκευή, μία ημέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σε νέα ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, ο κ. Τσίπρας δημοσιεύει βίντεο από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο όρος «βαλκανοποίηση» που χρησιμοποίησε τις προάλλες «είναι μάλλον επιεικής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Μ’ ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας.

Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,

στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών,

στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης,

αν συνυπολογίσει τη διαφθορά,

το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων,

που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις,

και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας,