Νέο-τουριστικό-project-15-εκατ.-από-την-οικογένεια-Γρηγοριάδη

Την επανατοποθέτηση του Macedonian Sun Hotel Chalkidiki στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη, με μία επένδυση στην περίμετρο των 15 εκατ. ευρώ, έχει δρομολογήσει η οικογένεια Γρηγοριάδη.

Σχεδόν 3,5 χρόνια μετά το deal με την Goldman Sachs Asset Management για την πώληση τριών εκ των έξι ξενοδοχείων που διέθετε στο χαρτοφυλάκιό της, η οικογένεια Γρηγοριάδη έχει δρομολογήσει το επόμενο project της, που αφορά την ανακαίνιση και επαναλειτουργία του 3 αστέρων τουριστικού καταλύματός της που βρίσκεται στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.

Με το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει επιφορτιστεί η οικογένεια του Νικόλαου Γρηγοριάδη και, βάσει χρονοδιαγράμματος, το νέο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 147 δωματίων, που θα αναβαθμιστεί στην κατηγορία των 5 αστέρων και θα φέρει την επωνυμία «Maraya», θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, προ ημερών η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του project που αφορά την «την ανακαίνιση και επαναλειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου, δυναμικότητας 296 κλινών», θέτοντας, ωστόσο, κάποιους όρους.

Φορέας υλοποίησης του έργου η «Μακεδονικός Ήλιος Ξενοδοχειακές και Εμπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Νικόλαος Γρηγοριάδης.

Το project περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ότι θα κατασκευαστούν νέες πισίνες, με τον συνολικό αριθμό των υφιστάμενων και των υπό ανάπτυξη να ανέρχεται στις 8 και την ανάπλαση των υφιστάμενων κτισμάτων.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, δεν θα αναπτυχθούν νέες κτιριακές υποδομές, αλλά θα συμπληρωθούν «κολυμβητικές δεξαμενές» και θα αναμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν χώροι εστίασης, εμπορικά καταστήματα, χώροι στάθμευσης κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο παραμένει κλειστό από το 2019.

Οι προϋποθέσεις

Η θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου συνοδεύεται και από μία σειρά προϋποθέσεων «για τη διασφάλιση της προστασίας περιβάλλοντος».

Μεταξύ άλλων, όσον αφορά την πλήρωση για τις πισίνες, συνολικής χωρητικότητας 1.000 κ.μ., η απόφαση ορίζει να μην επιτραπεί η χρήση πόσιμου νερού από το δημοτικό υδρευτικό δίκτυο ή γεωτρήσεις.

«Η πλήρωση να πραγματοποιείται αποκλειστικά με θαλασσινό νερό ή νερό προερχόμενο από εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, ώστε να αποφεύγεται η περαιτέρω επιβάρυνση των περιορισμένων υδατικών πόρων της περιοχής, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, η οποία παρουσιάζει αυξημένη πληθυσμιακή και τουριστική δραστηριότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται τακτική επιθεώρηση των δικτύων για τον έλεγχο των διαρροών.

«Οι κατασκευαστικές εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια μη τουριστικής περιόδου αρχές φθινοπώρου – τέλος άνοιξης. Να εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες καλές πρακτικές εξοικονόμησης νερού στους χώρους του ξενοδοχείου. Συνίσταται η χρήση φυτικών ειδών με αυξημένη αντοχή στην ξηρασία και περιορισμένες απαιτήσεις άρδευσης Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου στη φάση κατασκευών να γίνεται τουλάχιστον μακροσκοπικός έλεγχος της ποιότητας απορροής υδάτων», αναφέρει η σχετική απόφαση.

Το deal με τη Goldman Sachs

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια Γρηγοριάδη, με όχημα την G Hotels, ήρθε το 2022 σε συμφωνία με τη Goldman Sachs για την πώληση τριών ξενοδοχείων του χαρτοφυλακίου της, με το τίμημα να ξεπερνά, κατά τις πληροφορίες, τα 70 εκατ. ευρώ.

Τα ξενοδοχεία που πέρασαν στην κατοχή του επενδυτικού οίκου ήταν το τετράστερο Pallini Beach, το πεντάστερο Theophano Imperial Palace και το τετράστερο Athos Palace.

Μάλιστα, έναν χρόνο αργότερα, η Goldman Sachs αιτήθηκε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της, ύψους 107,65 εκατ. ευρώ, που προέβλεπε την ενοποίηση των τριών μονάδων και την ανάπτυξη ενός πολυτελούς θέρετρου 1.000 κλειδιών, στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Μόλις τον περασμένο Απρίλιο, ωστόσο, μετά από ένα ακόμη deal η Goldman Sachs πούλησε στο Sani/Ikos Group τα τρία ξενοδοχεία και πλέον στόχος του ομίλου με το ελληνικό DNA είναι η δημιουργία του Ikos Kassandra, του πρώτου Ikos Grand Resort.