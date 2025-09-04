Οι-μεγάλοι-πρωταγωνιστές-του-επιχειρείν-της-Βορείου-Ελλάδας

Όλα τα φώτα στις ελληνικές επιχειρήσεις του Βορρά. Ισχυροί όμιλοι που πρωτοστατούν εντός και εκτός συνόρων.

Εμβληματικές εταιρείες με μακρόχρονη ιστορία, ρίζες στον Βορρά και με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης συνθέτουν τον επιχειρηματικό χάρτη της Βορείου Ελλάδας, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα μιας περιοχής με στρατηγική σημασία για το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε ακόμα – ΔΕΘ: Κλείδωσε το πακέτο παροχών για το 2026 – Παρεμβάσεις για στεγαστικό, δημογραφικό και μεσαία εισοδήματα

Επιχειρήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεκίνησαν ως οικογενειακές, έχουν κατορθώσει να αναπτυχθούν ταχύτατα αλλά και να αναδειχθούν σήμερα σε πανίσχυρους ομίλους που διαμορφώνουν τις επιχειρηματικές εξελίξεις στη χώρα μας, κατέχοντας σημαντικά μερίδια αγοράς σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Επιχειρήσεις που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν ισχυρές εξαγωγικές δυνάμεις «μεταφέροντας» το ελληνικό know how στο εξωτερικό, αλλά και που βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών, όπως εκείνες που έχουν ανακοινωθεί τον τελευταίο χρόνο στη βιομηχανία τροφίμων και το λιανεμπόριο.

Μπάρμπα Στάθης

Ένα νέο μεγάλο στοίχημα επιφυλάσσει το μέλλον για μια από τις πιο εμβληματικές εταιρείες στην ελληνική αγορά εδώ και 55 χρόνια. Ο λόγος για τη Μπάρμπα Στάθης που τον περασμένο Ιανουάριο πρωταγωνίστησε σε ένα από τα μεγαλύτερα deal που έχουν σημειωθεί στην εγχώρια αγορά τροφίμων τα τελευταία χρόνια. Η συμφωνία πώλησης της Μπάρμπα Στάθης από τη Vivartia στην Ideal Holdings ανακοινώθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2025, με το τίμημα να ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ και τη συναλλαγή να ολοκληρώνονται στα τέλη Μαρτίου. Στην «αγκαλιά» της Ideal Holdings πέρασαν το 100% της Μπάρμπα Στάθης, καθώς και το 90% της Χαλβατζής Μακεδονική, θυγατρικής εταιρείας της Μπάρμπα Στάθης. Υπενθυμίζεται εδώ ότι από το συνολικό τίμημα των 130 εκατ. ευρώ, τα 91,3 εκατ. ευρώ προήλθαν από ίδια κεφάλαια της Ideal Holdings, ενώ τα 38,7 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν με τραπεζικό δανεισμό.

Διαβάστε ακόμα – Το μεγάλο «στοίχημα» της Μπάρμπα Στάθης

Το μεγάλο στοίχημα για τη Μπάρμπα Στάθης αποκάλυψε πρόσφατα ο Head of Strategy της Ideal Holdings, Δαμιανός Παπακωνσταντίνου, θέτοντας τα θεμέλια για τη μετεξέλιξη της σε μια εταιρεία τροφίμων με ευρύτερο προϊόντικό χαρτοφυλάκιο και άνοιγμα σε νέες κατηγορίες. «Στόχος μας είναι να επιτύχουμε την εξέλιξη της Μπάρμπα Στάθης από μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στα κατεψυγμένα λαχανικά σε μια εταιρεία κατεψυγμένων τροφίμων», τόνιζε χαρακτηριστικά ο κ. Παπακωνσταντίνου. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπό τη σκέπη της Ideal Holdings θα πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις για τη Μπάρμπα Στάθης, με στόχο να ενισχυθεί η παραγωγικότητα της εταιρείας, αλλά και να αυξηθούν οι αποθηκευτικοί της χώροι.

Όπως έχει ήδη γράψει το -, η Ideal Holdings έχει καταρτίσει ένα πλάνο τεσσάρων πυλώνων, μέσα από το οποίο θα αναπτύξει τη στρατηγική της για το μέλλον της Μπάρμπα Στάθης.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας με όχημα την καινοτομία, τις νέες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, αλλά και την τάση υιοθέτησης από την πλευράς τους ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Η εταιρεία βάζει στόχο την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς της σε συγκεκριμένες κατηγορίες μεταξύ των οποίων τα προϊόντα της Χαλβατζής. Τέλος, σχεδιάζεται η ενίσχυση των εξαγωγών για τη Μπάρμπα Στάθης, καθώς και η αναζήτηση των ευκαιριών για επέκταση σε νέες αγορές.

Ο δεύτερος πυλώνας του επιχειρηματικού σχεδίου αφορά στην αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής της εταιρείας, καθώς και την ενίσχυση του δικτύου logistics. Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται η δημιουργία νέου logistic center στην Αθήνα, με στόχο να στηριχθεί η μελλοντική ανάπτυξη και να ενταθούν οι προσπάθειες εξοικονόμηση κόστους, καθώς και η δημιουργία νέας αποθηκευτικής μονάδας κατεψυγμένων στη Σίνδο, στο πρώην εργοστάσιο της Έδεσμα που αποκτήθηκε πρόσφατα.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και περιλαμβάνει σχέδια επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, καθώς και η δημιουργία νέας μονάδας με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας. Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να λειτουργήσει στη Λάρισα και θα κατασκευαστεί εκεί όπου λειτουργούσε πριν από δεκαετίες η εταιρεία Froza, σε μια έκταση 50 στρεμμάτων. Να σημειωθεί ότι σήμερα στο σημείο αυτό η Μπάρμπα Στάθης διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία διαθέτει παραγωγικές μονάδες στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη, ενώ η παραγωγή των προϊόντων της Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ γίνεται στη Σκύδρα, όπου υπάρχει και κέντρο logistics.

Σύμφωνα με τον τέταρτο και τελευταίο πυλώνα του business plan, η Ideal παραμένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο υλοποίησης και νέων εξαγορών στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επίτευξης συνεργειών με τη Μπάρμπα Στάθης σε λειτουργικό επίπεδο με έμφαση στις παραγωγικές μονάδες και το δίκτυο διανομής, αλλά και να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της εταιρείας σε συμπληρωματικές προϊοντικές κατηγορίες.

Να σημειωθεί δε ότι την τελευταία τετραετία η Μπάρμπα Στάθης σε επίπεδο πωλήσεων σημείωσε ανάπτυξη 22%. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 750 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με περισσότερους από 1.430 προμηθευτές και εξάγει ετησίως περισσότερους από 4.000 τόνους προϊόντων σε 22 χώρες σε όλον τον κόσμο. Τα λαχανικά της καλλιεργούνται από εκατοντάδες Έλληνες παραγωγούς σε 30.000 στρέμματα εύφορης ελληνικής γης. Η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 220 κωδικών προϊόντων, ενώ θεωρείται leader στην αγορά κατεψυγμένων λαχανικών με μερίδιο 58% (52% στο επώνυμο προϊόν και 6% από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όπου παρασκευάζει για λογαριασμό τρίτων).

ΜΕΒΓΑΛ

Την ακόμη μεγαλύτερη ενδυνάμωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές, αλλά και τη διείσδυση σε νέες αγορές και κανάλια διανομής, προβλέπει το στρατηγικό αναπτυξιακό πλάνο της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ που συμπληρώνει εφέτος 75 χρόνια επιχειρηματικής πορείας. Παράλληλα προσβλέπει στη διαφύλαξη της σταθερά κερδοφόρας πορείας της, επενδύοντας πάντοτε στην ποιότητα των προϊόντων της.

Διαβάστε ακόμα – ΜΕΒΓΑΛ: «Τρέχει» με ανάπτυξη υψηλότερη της αγοράς και δεν ανησυχεί για τους δασμούς Τραμπ

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, στη χρήση 2024 ο όμιλος και η εταιρεία εμφάνισαν κύκλο εργασιών ύψους 195,60 εκατ. ευρώ από 182,19 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,36%. Το ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο εταιρείας διαμορφώθηκε στα 20,147 εκατ. ευρώ έναντι 15,549 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο ομίλου ανέρχεται στα 20,134 εκατ. ευρώ έναντι 19,527 εκατ. ευρώ στη 2023. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν το 2024 για την εταιρεία στα 8,357 εκατ. ευρώ από 4,418 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε 8,330 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών ύψους 8,381 χιλ. εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Κατά τη διάρκεια του 2024, η ελληνική αγορά γαλακτοκομικών παρουσίασε ανάπτυξη 4%, με τη ΜΕΒΓΑΛ να υπερβαίνει τον ρυθμό αυτό, επιτυγχάνοντας αύξηση 7% και ενισχύοντας το μερίδιό της στον κλάδο.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία των εξαγωγών, οι οποίες κατέγραψαν σημαντική αύξηση της τάξεως του 15,8% σε αξία και 24,1 % σε όγκο.

Οι εξαγωγές της προσεγγίζουν πλέον το 40% του συνολικού κύκλου εργασιών της. Η γαλακτοβιομηχανία έχει αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα από το 1985 και βρίσκεται πλέον σε περισσότερες από 30 χώρες του πλανήτη.

Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει τη διαρκή προσπάθεια της ΜΕΒΓΑΛ για ενίσχυση της παρουσίας της στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, μέσα από στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης και διεύρυνσης του δικτύου διανομής, τονίζεται.

Να σημειωθεί επίσης εδώ ότι κατά τη διετία 2023 και 2024 η εταιρεία ολοκλήρωσε επενδύσεις ύψους 26,9 εκατ. ευρώ.

Σήμερα πρόεδρος της γαλακτοβιομηχανίας είναι η Μαίρη Χατζάκου, ενώ καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ασκεί ο γιος της Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος – Χατζάκος. Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται στη Μακεδονία, περιοχή η οποία καλύπτει το 75% του αγελαδινού γάλακτος που χρειάζεται η εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι αντιπρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής της Bespoke SGA Holdings, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ενώ το 2021 μπήκε στο μετοχικό κεφάλαιο της γαλακτοβιομηχανίας, με ένα ποσοστό οριακά υψηλότερο του 21%.

Η Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος ιδρύθηκε το 1950 στα Κουφάλια του Νομού Θεσσαλονίκης από τον Κωνσταντίνο Χατζάκο, τον άνθρωπο που δήλωνε με πολύ πάθος πως «μέσα στις φλέβες μου, κυλά γάλα…». Διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον οργανωμένα ψυχόμενα δίκτυα στην Ελλάδα και πάνω από 50 αντιπροσώπους, τα προϊόντα της ΜΕΒΓΑΛ βρίσκονται σήμερα σε περισσότερα από 17.000 σημεία πώλησης στην ελληνική αγορά.

ΚΡΙ ΚΡΙ

Τα «φτερά» της για τις ΗΠΑ έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα η Κρι Κρι, συνεχίζοντας ακόμη πιο δυναμικά την πορεία της στις ξένες αγορές.

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει εδώ και μήνες το -, η ιστορική γαλακτοβιομηχανία από τις Σέρρες, με 71 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, πρόσφατα βρέθηκε στο στάδιο των υπογραφών με μεγάλο λιανεμπορικό όμιλο των ΗΠΑ, με στόχο την παραγωγή frozen yogurt ιδιωτικής ετικέτας. Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2026.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Κρι Κρι «μπήκε» στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2024 με «εισιτήριο» έξι κωδικούς της κατηγορίας Greek Frozen Yogurt. Πρόκειται άλλωστε για μια κατηγορία που παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, στην οποία η εταιρεία έχει αποφασίσει να επενδύσει από καιρό, με τη διοίκηση να θεωρεί ως το μεγάλο της αυτού το γεγονός ότι το προϊόν παράγεται από «αυθεντικό ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι Κρι Κρι». Το Greek Frozen Yogurt αποτελεί μάλιστα την καλύτερη απόδειξη για το πώς μπορούν να συνδυαστούν τα δύο βασικά προϊόντα που παράγει η εταιρεία, το γιαούρτι και το παγωτό.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωρά σε μεγάλη επέκταση του εργοστασίου της στις Σέρρες, σε μια επένδυση που δύναται να εκτινάξει τον τζίρο της στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το project «Greek Yogurt Dynamo», συνολικού προϋπολογισμού 52,2 εκατ. ευρώ, το έχει υποβληθεί στον οργανισμό Enterprise Greece με στόχο να υπαχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις και να λάβει το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης και της φοροαπαλλαγής. Το project «Greek Yogurt Dynamo», άνω των 52 εκατ. ευρώ, αφορά στην αύξηση/επέκταση της δυναμικότητας στα προϊόντα γιαουρτιού και παγωτού μέσω του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης της μεταποιητικής διαδικασίας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού περιλαμβάνουν την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών, την εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων, την εγκατάσταση αυτοματοποιημένων γραμμών εγκιβωτισμού, την εγκατάσταση νέων δεξαμενών αποθήκευσης και μηχανών παστερίωσης, καθώς και την εισαγωγή τεχνολογιών καθαρισμού εξοπλισμού, ενώ θα λάβει χώρα αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών και ψυκτικών συστημάτων.

Για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2025 η διοίκηση της Κρι Κρι παραμένει αισιόδοξη, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον και προβλέπει πως οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλή διψήφια ανάπτυξη έναντι του 2024, αγγίζοντας τα 300 εκατ. ευρώ, σε μια αύξηση της τάξης του 17%. Οδηγό στην ανάπτυξη αυτή αναμένεται να αποτελέσουν οι εξαγωγές. Σχετικά με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤ), αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 14%-15%. Για το 2025 οι επενδύσεις της εταιρείας εκτιμώνται πέριξ των 21-25 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια επενδυτικού πλάνου 25 εκατ. ευρώ το 2024. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το 2024 ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι διαμορφώθηκε στα 256,40 εκατ. ευρώ από 216,33 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 18,5%, την οποία οδήγησαν κυρίως οι εξαγωγές γιαουρτιού με αύξηση 32,5% και δευτερευόντως ο κλάδος του παγωτού με αύξηση 19,4%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 34,55 εκατ. ευρώ έναντι 32,27 εκατ. ευρώ το 2023.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά πίσω στο 1954, όταν ο Γιώργος Τσινάβος, ιδρυτής της εταιρείας, άνοιξε ένα μικρό ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες, το οποίο παρήγαγε και διέθετε παγωτά και είδη ζαχαροπλαστικής στην πόλη. Τα παγωτά Κρι Κρι και ιδιαίτερα το Κασσάτο, ένα «ιδιαίτερο» παγωτό βασισμένο στο πρόβειο γάλα, άρχισαν γρήγορα να αποκτούν φήμη και εκτός των ορίων των Σερρών. Το 1971 η εταιρεία αποκτά την πρώτη αυτόματη γραμμή παραγωγής παγωτού, ενώ οι δεκαετίες ’80 και ’90 διαγράφουν τη μετέπειτα πορεία της εταιρείας, αφενός με την κατασκευή νέου εργοστασίου το 1987 και την είσοδο της εταιρείας στην αγορά του γιαουρτιού το 1991. Το 2007 η εταιρεία μπαίνει στην αγορά του παιδικού γιαουρτιού, ενώ το 2012 γίνεται η πρώτη ελληνική γαλακτοβιομηχανία που παράγει γιαούρτια μόνο από γάλα ημέρας από τις κοντινές φάρμες του Νομού Σερρών. Η Κρι Κρι απασχολεί σήμερα περισσότερους από 600 εργαζόμενους, 500 περίπου στις Σέρρες και 100 στην Αθήνα.

Δ. Μασούτης

Στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων βρίσκεται τους τελευταίους μήνες η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Διαμαντής Μασούτης. Και αυτό γιατί δρομολογεί την εξαγορά της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός σε ένα deal που αναμένεται να ανατρέψει άρδην τις ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ.

Ήταν την περασμένη άνοιξη όταν έγινε γνωστό ότι η Μασούτης υπέγραψε μη-δεσμευτική δήλωση προθέσεων για την απόκτηση του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ενώ η ολοκλήρωση του deal εκτιμάται έως τις αρχές του 2026. Όπως έχει ήδη αναφέρει το -, το εν λόγω deal αναμένεται να οδηγήσει σε μια εταιρική οντότητα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις ακόμη υψηλότερη θέση μεταξύ των μεγάλων «παικτών» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός βρίσκονται στην πέμπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, από πλευράς πωλήσεων στην κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι μεταξύ τους συνέργειες με έναν σωρευτικό τζίρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένεται να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο «κοιτάζοντας» με αξιώσεις την τρίτη, ή ακόμη και τη δεύτερη θέση της αγοράς, όπου βρίσκονται σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl Ελλάς, αντίστοιχα.

Διαβάστε ακόμα – Μασούτης – Κρητικός: Στόχος η ολοκλήρωση του deal έως το τέλος του 2025

Και μπορεί η κίνηση ματ της Δ. Μασούτης να είναι η κυοφορούμενη απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ωστόσο οι επενδύσεις της δεν σταματούν εδώ.

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο η αλυσίδα άνοιξε το νέο της κατάστημα στην καρδιά της Ηγουμενίτσας, στην οδό 49 Μαρτύρων 11, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ήπειρο. Το νέο κατάστημα συνδυάζει τη φιλική εξυπηρέτηση με σύγχρονες υποδομές, φρέσκα ελληνικά προϊόντα, πλούσια ποικιλία επώνυμων και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων, καθώς και ανταγωνιστικές τιμές.

Στο μεταξύ, παράταση έχει πάρει το άνοιγμα του πολυαναμενόμενου Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες που συνοδεύεται από ένα μεγάλο οικιστικό project. Ενώ το κατάστημα επρόκειτο να ανοίξει μέσα στην άνοιξη του 2025, τελικά, όπως όλα δείχνουν θα ανοίξει τους επόμενους μήνες. «Θέματα υποδομών και συνδέσεων καθυστερούν το άνοιγμα του καταστήματος στις Τρεις Γέφυρες. Είναι σύνθετο θέμα γιατί απαιτείται μετασχηματιστής από τον ΔΕΔΔΗΕ και υπάρχουν καθυστερήσεις», εξηγούσε πρόσφατα στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αλυσίδας, Γιάννης Μασούτης.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στην περιοχή Τρεις Γέφυρες η αλυσίδα Δ. Μασούτης υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο της στην Αττική, με στόχο να ενδυναμώσει την παρουσία της στην πρωτεύουσα, ενώ η επένδυση για το συγκεκριμένο real estate project αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ. Και αυτό γιατί σε έναν ιδιόκτητο χώρο 5 στρεμμάτων δρομολογείται η δημιουργία του νέου Grand Μασούτης στην Αθήνα, με παράλληλη ανέγερση στον ίδιο χώρο ενός κτηριακού συγκροτήματος δύο 9όροφων πολυκατοικιών. Το Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες θα είναι το δεύτερο στην Αττική μετά το Grand κατάστημα στην Γλυφάδα και θα αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο περίπου 2.000 τμ. Την ίδια ώρα, οι δύο δίδυμες 9όροφες πολυκατοικίες που θα ανεγερθούν ακριβώς από πάνω, θα φιλοξενήσουν 110 διαμερίσματα διαφορετικών εμβαδών. Το συγκρότημα θα διαθέτει και δύο υπόγεια πάρκινγκ, με το ένα να εξυπηρετεί το κατάστημα για τη στάθμευση οχημάτων του καταστήματος, ενώ το δεύτερο θα βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο και θα εξυπηρετεί τη στάθμευση οχημάτων των κατοίκων των δύο οικιστικών συγκροτημάτων.

Συμπληρώνοντας σχεδόν μισό αιώνα πορείας στην ελληνική αγορά, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Διαμαντής Μασούτης θεωρείται σήμερα ένας από τους κορυφαίους λιανεμπορικούς ομίλους της χώρας. Το δίκτυό της προσεγγίζει τα 400 καταστήματα πανελλαδικά ενώ απασχολεί σχεδόν 10.000 εργαζόμενους. Η αλυσίδα κινείται σε πλήρη αναπτυξιακή τροχιά, ενώ το 2023 οι πωλήσεις έσπασαν για πρώτη φορά στην ιστορία της το φράγμα του 1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο του 16%, ποσοστό υψηλότερο έναντι του μέσου όρου του κλάδου. Στο τιμόνι της Διαμαντής Μασούτης βρίσκεται ο Γιάννης Μασούτης, που κατέχει και τη θέση του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Το πρώτο κατάστημα Μασούτης ιδρύθηκε το 1976 στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αντιγονιδών, από τον Διαμαντή Μασούτη. Το 2004, μέσα από σειρά εξαγορών και στρατηγικών επενδύσεων, η αλυσίδα είχε ξεπεράσει τα 150 σημεία λιανικής, αριθμώντας παράλληλα περισσότερα από 10 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Το 2018 δε έκανε την κίνηση ματ που εξασφάλισε την «κάθοδό» της στην Αττική, αποκτώντας την αλυσίδα Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. με δίκτυο 56 εταιρικών καταστημάτων σε Αθήνα και Άνδρο και περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.

Αφοί Χαΐτογλου

Σε ένα ισχυρό μέλλον «ποντάρει» η Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα και μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας σουσαμιού στην Ευρώπη, γνωστή σε όλα τα νοικοκυριά για τον μακεδονικό χαλβά και το μακεδονικό ταχίνι. Βασικοί στόχοι για τη νέα χρονιά η ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική αγορά και η περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας της στις χώρες του εξωτερικού.

Φέτος η εταιρεία εισέρχεται στον δεύτερο αιώνα της επιχειρηματικής της διαδρομής, κατορθώνοντας να καταγράψει ιστορικά ρεκόρ σε επίπεδο εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ θέτει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για την πορεία των πωλήσεών της.

Η Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ έκλεισε το 2024 με πωλήσεις ελαφρώς κάτω των 100 εκατ. ευρώ και EBITDA κοντά στα 10 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2025 προβλέπει μια άνοδο της τάξης του 5-6% στα επίπεδα των 106 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι μόνο την τελευταία τετραετία (2020-2024), η εταιρεία μετρά αύξηση των πωλήσεών της κατά 50%.

Οι εξαγωγές αποτελούν έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της ιστορικής χαλβαδοποιίας, ενώ η ακόμη μεγαλύτερη επέκταση του εξαγωγικού της αποτυπώματος αποτελεί στρατηγική επιλογή. Σήμερα η Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ εξάγει το 52% των προϊόντων που παράγει, σε 52 χώρες του κόσμου, καταγράφοντας το 2024 νέο ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών σε απόλυτο αριθμό. Αγορά – κλειδί θεωρούνται οι ΗΠΑ όπου κατευθύνεται το 45% των εξαγωγών της, με παρουσία σε σημαντικούς λιανεμπορικούς ομίλους, όπως Wallmart, Target κ.α. ενώ διαθέτει ισχυρή παρουσία επίσης σε Καναδά, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, αλλά και Ιαπωνία, Κορέα. Τα προϊόντα που εξάγει είναι και επώνυμα, αλλά και ιδιωτικής ετικέτας.

Η εταιρεία ακολουθεί ένα σταθερό πρόγραμμα επενδύσεων, περί τα 2 εκατ. ευρώ το χρόνο και το οποίο αφορά στην προσαρμοστικότητά της στις εκάστοτε συνθήκες που διαμορφώνει η πορεία της ζήτησης (πχ. αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού για νέες συσκευασίες των προϊόντων της).

Ταυτόχρονα, βασικός στόχος της εταιρείας παραμένει η ενίσχυση της κατανάλωσης των προϊόντων της και εκτός της περιόδου της Σαρακοστής, περίοδος με την οποία έχει ταυτιστεί η κατανάλωση πολλών από τα προϊόντα της. Όπως όλα δείχνουν, το στοίχημα φαίνεται πως το κερδίζει το ταχίνι…

Η βιομηχανία τροφίμων Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1924 στη Θεσσαλονίκη, από την ομώνυμη προσφυγική οικογένεια και αρχικά είχε τη μορφή οικοτεχνίας στο κέντρο της πόλης.

Σήμερα κι ενώ συμπληρώνει 101 χρόνια ζωής, η Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ παραμένει μια αμιγώς ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση. Διατηρεί ακόμη ως έδρα της την περιοχή του Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, καταλαμβάνει έκταση 170.000 τετραγωνικών μέτρων – εκ των οποίων 67.000 τετραγωνικά μέτρα είναι οι στεγασμένοι της χώροι – και παράγει παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα απόλυτα ενταγμένα στη μεσογειακή διατροφή.

Στις δύο υπερσύγχρονες μονάδες, της επεξεργασίας του σησαμιού και της παραγωγής χαλβά, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, για την επίτευξη σταθερής ποιότητας τελικού προϊόντος. Παράλληλα οι παραδοσιακοί μέθοδοι παραγωγής παραμένουν ενεργοί, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα των προϊόντων. Τέλος, τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου παρέχουν την δυνατότητα συνεχούς ελέγχου, τόσο των πρώτων υλών, όσο και των τελικών προϊόντων. Εκτός από τα προϊόντα σησαμιού, η εταιρεία δραστηριοποιείται παράγοντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Μαρμελάδες, πραλινάτες, λουκούμια, γκοφρέτες-πουράκια, συμπληρώνουν έναν μακρύ κατάλογο ειδών διατροφής για το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης

Ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς διεκδικεί η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, εταιρεία παραγωγός της γνωστής μπύρας Βεργίνα και άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική ζωή της Βορείου Ελλάδος.

Για τη διετία 2024-2025 η εταιρεία «τρέχει» επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της βασικής παραγωγικής της μονάδας στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής. Επενδύσεις οι οποίες δεν δρομολογούνται τυχαία, καθώς η ζήτηση για τις μπύρες Βεργίνα ολοένα και ενισχύεται. Υπενθυμίζεται πως η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης διαθέτει σήμερα οκτώ κωδικούς μπύρας Βεργίνα, ενώ ο εμπλουτισμός του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου αποτελεί μια από τις βασικές της προτεραιότητες στο άμεσο μέλλον.

Διαβάστε ακόμα – Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Αύξηση οικονομικών μεγεθών – Κατασκευάζει εργοστάσιο κυτιοποιίας στη Ροδόπη, 50 εκατ. ευρώ

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης ιδρύθηκε το 1996. Η ζύμωση για να δημιουργηθεί η μπύρα Βεργίνα ξεκίνησε στην ψυχή του Δημήτρη Πολιτόπουλου, που αποφάσισε να επενδύσει όλη του τη γνώση, τη δημιουργικότητα και το μεράκι του στον τόπο του. Επιλέγει την περιοχή της Κομοτηνής, λόγω της υψηλής ποιότητας νερού που διαθέτει, ενώ σύμφωνα με την παράδοση, εκεί παράχθηκε για πρώτη φορά ελληνική μπύρα στους αρχαίους χρόνους. Το 1998 παράγεται η Βεργίνα Premium Lager και το ταξίδι μιας γνήσιας ελληνικής μπύρας έχει μόλις αρχίσει…

Alfa Pastry

Στην ακόμη μεγαλύτερη εδραίωση της παρουσίας της στην εγχώρια και διεθνή αγορά, με στόχο τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, συνοψίζεται η αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας Alfa (ΑΛΦΑ Αθανάσιος Κουκουτάρης ΑΕΒΕ), με ηγετικά μερίδια στον κλάδο προϊόντων ζύμης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχει κάνει γνωστές σε ολόκληρο τον κόσμο τις κοζανίτικες πίτες, το 2024 ο καθαρός κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 68,97 εκατ. ευρώ από 63,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 7,50 εκατ. ευρώ έναντι 7,57 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Η διοίκηση της εταιρείας χαρακτηρίζει ικανοποιητική την οικονομική της κατάσταση, με τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του 2024 να ανέρχονται σε 52,37 εκατ. ευρώ έναντι 48,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της αμέσως προηγούμενης χρήσης.

Τον Απρίλιο του 2023 η Alfa αποφάσισε να συμμετάσχει με ποσοστό 36,49% στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Panini Αρτοποιήματα ΑΕ, δρομολογώντας μια επενδυτική κίνηση από την οποία προκύπτουν σημαντικές συνέργειες. Η ελληνική εταιρεία Panini από τη Βέροια Ημαθίας δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση συσκευασμένων φρέσκων σάντουιτς, κρουασάν και αρτοσκευασμάτων, με ηγετική θέση στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας.

Το ταξίδι της Alfa ξεκίνησε στα μισά του περασμένου αιώνα στην Κοζάνη. Εκεί η ιστορία συναντάει τον κ. Αθανάσιο Κουκουτάρη, τον ιδρυτή της εταιρείας. Με μοναδικά εφόδια την αγάπη, την εργατικότητα, το μεράκι του κι ένα έμφυτο επιχειρηματικό ένστικτο, ο έφηβος τότε Θανάσης ετοιμάζει με τη μητέρα του τις πρώτες παραδοσιακές κοζανίτικες πίτες στην κουζίνα του σπιτιού τους. Αφού τις έψηνε στον παραδοσιακό φούρνο της πόλης, τις μοίραζε με ένα φαναράκι δικής του επινόησης και κατασκευής, ώστε να διατηρούνται ζεστές και λαχταριστές…

Τα χρόνια πέρασαν και η εταιρεία αποτελεί πλέον συνώνυμο της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας. Σήμερα διαθέτει 11.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και 64 ιδιόκτητα οχήματα διανομής, συνεργάζεται συνολικά με 50 περιφερειακούς διανομείς, ενώ οι αποθηκευτικοί της χώροι ξεπερνούν σε έκταση τις 48.000 τμ.

Τερκενλής

Στην απαράμιλλη ποιότητα των προϊόντων της αποδίδει το μυστικό της επιτυχίας της η εταιρεία Τερκενλής κι ενώ τα διάσημα τσουρέκια της αποτελούν σήμα κατατεθέν της Θεσσαλονίκης.

Με κύκλο εργασιών της τάξης των 18 εκατ. ευρώ, η εταιρεία χαράσσει τη στρατηγική της επόμενης μέρας, κόντρα δε στις όποιες προκλήσεις.

Ήταν το 1926 όταν ο νεαρός έφηβος Σταύρος Τερκενλής, προσφυγόπουλο από τη Μικρά Ασία, ξεκινάει να εργάζεται σε ηλικία 12 ετών σε ένα από τα κεντρικότερα και πιο γνωστά αρτοζαχαροπλαστεία στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή.

Δύο δεκαετίες μετά και δη το 1948, ξεκινάει η επιχειρηματική διαδρομή της οικογένειας Τερκενλή στον χώρο της αρτοζαχαροπλαστικής με την ίδρυση του πρώτου καταστήματος από τον Σταύρο Τερκενλή επί των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους γωνία, όπου λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Το 1988 και μετά από 40 χρόνια αναλαμβάνει το «τιμόνι» του ενός καταστήματος ο Παύλος Τερκενλής «ανοίγοντας πανιά» για τη δημιουργία μιας αλυσίδας ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων καταστημάτων και καθιστώντας το brand γνωστό σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Το 2003 ξεκινάει η λειτουργία της κεντρικής παραγωγής στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, ενώ το 2007 τα διάσημα τσουρέκια της συμπρωτεύουσας παίρνουν το δρόμο για την Αθήνα. Το πρώτο κατάστημα ανοίγει στο Χαλάνδρι.

Σήμερα κι ενώ έχουν περάσει περισσότερα από 70 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας, η Τερκενλής συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά.

Μύλοι Θράκης

Με κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ η εταιρεία Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος θεωρείται μια από τις κορυφαίες αλευροβιομηχανίες στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλεύρων για εφαρμογές αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

«Έχουμε επιλέξει να κάνουμε σταθερά βήματα και όχι άλματα», δήλωνε πρόσφατα η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας, Ειρήνη Ευανθία Καΐρη, χαρτογραφώντας την πορεία μιας οικογενειακής επιχείρησης από τον ακριτικό Έβρο με μια επιχειρηματική διαδρομή που ξεπερνά τον έναν αιώνα.

Για το 2025 η αλευροβιομηχανία προσβλέπει σε ανάπτυξη 6-7%, ενώ οι εξαγωγές της αντιστοιχούν στο 15-20% επί του κύκλου εργασιών της με βασικούς προορισμούς την Κύπρο και τις χώρες των Βαλκανίων. Παράλληλα, δρομολογεί επενδύσεις συνολικού ύψους 5,5 εκατ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η εταιρεία παράγει αδιάκοπα μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για την αρτοποϊία και τη ζαχαροπλαστική για την εγχώρια και τις ξένες αγορές.

Ήταν στη δεκαετία του 1920 όταν ο Γεώργιος Ουζουνόπουλος, εμποροβιομήχανος από τα φημισμένα για τους αλευρόμυλούς τους Μάλγαρα της Ανατολικής Θράκης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφυγιάς, εγκαθίσταται στις Φέρρες της Δυτικής Θράκης. Εκεί σηματοδοτείται το νέο ξεκίνημα, καθώς σχεδιάζεται και θεμελιώνεται ο πιο σύγχρονος μύλος της περιοχής, Αλευρόμυλος «Γ. Ουζουνόπουλου & Σία». Τρία ζεύγη μυλόπετρες αλέθουν τα δημητριακά την ημέρα, ενώ οι πετρελαιοκίνητες μηχανές που τις τροφοδοτούν, το βράδυ παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα χρόνια περνούν και το 1955 η επόμενη γενιά παίρνει τη σκυτάλη, με τον Ιωάννη Γ. Ουζουνόπουλο να αναλαμβάνει τα ηνία, ενώ στη δεκαετία του 1970 οι μύλοι στρέφονται στις εξαγωγές και ιδρύεται η εταιρεία Μύλοι Θράκης – Ι. Ουζουνόπουλος ΑΕ.

Τις επόμενες δεκαετίες το τοπίο στην αλευροβιομηχανία αλλάζει ριζικά, καθώς εξαφάνιση των εξαγωγών και νέες καταναλωτικές και διατροφικές ανάγκες επιβάλλουν νέα πρότυπα λειτουργίας. Ο μύλος εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσει την οργάνωση πωλήσεων σε πανελλαδική κλίμακα και αποκτά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υποστήριξης του δικτύου διανομής στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Το 2004 η οικογένεια Ουζουνοπούλου αποκτά το 92% των μετοχών και η Κωνσταντίνα Ουζουνοπούλου, αναλαμβάνει νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος. Τότε δημιουργείται μια νέα ομάδα διοίκησης με έντονο προσανατολισμό στις σύγχρονες μεθόδους management, σε σύγχρονα συστήματα προγραμματισμού και ελέγχου και σε καινοτόμες λειτουργίες και προϊόντα. Σε αυτό το πνεύμα καινοτομίας στρέφονται οι επενδύσεις της περιόδου που ακολουθεί.

Το εργοστάσιο της εταιρείας βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, με αποθηκευτικούς χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δίκτυα διανομής σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό Bulher, σύγχρονες γραμμές ανάμιξης και συσκευασίας και γραμμή βιολογικού πετρόμυλου, ενώ έχει δυναμικότητα άλεσης 300 τόνους το 24ωρο.

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 150 άτομα έμπειρο προσωπικό, συνεργάζεται με 780 τοπικούς προμηθευτές και παράγει 166 τύπους επαγγελματικών αλεύρων. Εξυπηρετεί περισσότερους από 2.500 πελάτες, από αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες και εργαστήρια παραγωγής φύλλου, μέχρι βιοτεχνίες και μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε κοντινές βαλκανικές χώρες.

ΑΛΜΜΕ

Στην περαιτέρω ανάπτυξή της προσβλέπει κατά τα επόμενα χρόνια η εταιρεία ΑΛ.Μ.ΜΕ. από την Κουλούρα Ημαθίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας, μεταποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, παράγοντας κομπόστα φρούτων. Πρωταρχικός της στόχος να εκμεταλλευθεί τη μακρόχρονη εμπειρία της, ώστε παρακολουθώντας προσεκτικά τις εξελίξεις στο κλάδο των τροφίμων, να επιτύχει αύξηση του μεριδίου αγοράς της.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 36,35 εκατ. ευρώ από 36,13 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας ήπια αύξηση κατά 0,62%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 16.328.968,49 ευρώ έναντι ποσού 6.527.876,90 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο, αγγίζοντας τα 14.810.600,21 ευρώ το 2024, έναντι κερδών ποσού 2.329.987,79 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Η ΑΛ.Μ.ΜΕ ιδρύθηκε το 1996 σαν κοινοπραξία τριών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και δη των συνεταιρισμών Νέος Αλιάκμον, Μέσης, Μελίκης. Ωστόσο, από το 2012 και με την αλλαγή της νομοθεσίας περί συνεταιρισμών (ν.4015/2011) έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, αλλάζοντας τον διακριτικό τίτλο της σε Α.Ε.Σ ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε.

Οι εγκαταστάσεις της ΑΛ.Μ.ΜΕ καθώς και των τριών συνεταιρισμών βρίσκονται στην καρδιά του νομού Ημαθίας στην Κεντρική Μακεδονία. Έχουν περίπου 2000 μέλη και καλλιεργούμενες εκτάσεις άνω των 38.000 στρεμμάτων. Οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων από το 1927 και τα τελευταία 30 χρόνια επενδύουν συνεχώς στη συσκευασία φρέσκων φρούτων όπως ροδάκινα, νεκταρίνια, ακτινίδια, κεράσια, μήλα κ.α.

Επένδυση δε ορόσημο των τριών συνεταιρισμών είναι το κονσερβοποιείο AΛ.Μ.ΜΕ που αφορά σε μία σύγχρονή μονάδα μεταποίησης, με έδρα στην Κουλούρα Ημαθίας, η οποία θεωρείται μια από της καλύτερες στο κόσμο βιομηχανίες παραγωγής κονσερβοποιημένου ροδάκινου, αχλαδιού, φρουτοσαλάτας και ειδικών προϊόντων κατεψυγμένων.

Η εταιρεία διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ροδάκινου και αχλαδιού, δυναμικότητας 34.000 τόνων ροδάκινων και 2.000 τόνων αχλαδιού. Προμηθεύεται κατά κύριο λόγο πρώτες ύλες, τις οποίες αποθηκεύει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της και κατόπιν παραγωγικής διαδικασίας (ίδια παραγωγή) στο εργοστάσιό της, διαθέτει τα έτοιμα προϊόντα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Η αποστολή των αγαθών πραγματοποιείται μέσω μεταφορικών μέσων τρίτων.

Τα τελευταία χρόνια η ΑΛ.Μ.ΜΕ εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες με 300 κύριους πελάτες, ενώ τα προϊόντα της βρίσκονται στα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της Βρετανίας, της Γερμανίας, των ΗΠΑ, των αραβικών χωρών, των σκανδιναβικών χωρών κ.α.

Να σημειωθεί, δε, εδώ ότι μέσα στο 2024, το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛ.Μ.ΜΕ «πέρασε» στην Agrifreda, στην οποία έχει επενδύσει το EOS Hellenic Renaissance Fund, ενώ το 15% του μετοχικού κεφαλαίου που απομένει, παραμένει στα χέρια των τριών συνεταιρισμών. Στη θέση του προέδρου του ΔΣ της εταιρείας βρίσκεται ο Προκόπης Κωνσταντόπουλος και στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ο Ιωάννης Σινιόσογλου.

Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης

Η διείσδυση σε νέες αγορές, καθώς και η ανάπτυξη περισσότερων συνεργασιών, αποτελούν το μεγάλο «στοίχημα» για την Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ούζου, αλκοολούχου ποτού τύπου brandy, τσίπουρου, βότκα, τζιν και λικέρ με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 30 χώρες του κόσμου.

Η εταιρεία από την Κομοτηνή βάζει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο καθαρός κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 21,90 εκατ. ευρώ από 22,08 εκατ. ευρώ το 2023, μειωμένος κατά 0,81%. Μετά δε την αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης οι συνολικές πωλήσεις παρουσιάζουν μείωση κατά 3,83%. Τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 5,80 εκατ. ευρώ έναντι 5,44 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 6,57% ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων για τη χρήση του 2024 ανήλθαν στα 3,05 εκατ. ευρώ από 2,85 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,07%.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 11.374.498,26 ευρώ έναντι 9.916.620,37 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 14,70%, ενώ ο συνολικός δανεισμός το 2024 μηδενίστηκε από 389.488,90 ευρώ που ήταν το 2023. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2024 ήταν 3.995.337,25 ευρώ έναντι 2.410.578,14 ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 65,74%.

Η εταιρεία Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1977, έχει έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, ενώ το κύριο αντικείμενό της είναι η παραγωγή και εμφιάλωση οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και η εμπορία αυτών. Οι κυριότερες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της εταιρείας βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής σε τρία οικόπεδα συνολικής έκτασης 19.768,75 τ.μ. επί των οποίων έχει κτιστεί το εργοστάσιο και οι αποθηκευτικοί χώροι συνολικού εμβαδού 5.461 τ.μ.μ Τα προϊόντα της εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Μέση Ανατολή, Αυστραλία, ΗΠΑ κλπ, ενώ η εταιρεία παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για τις μεγαλύτερες αλυσίδες της Γερμανίας και της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, τα επώνυμα προϊόντα της «ΟΥΖΟ 7» και «ΟΥΖΟ 7 GOLD» κατέχουν την πρώτη θέση σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Pelopac

Σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεών της, μέσα από την ανάπτυξη των υφιστάμενων αλλά και νέων συνεργασιών, προσβλέπει τα επόμενα χρόνια η Pelopac ABEE, μια αμιγώς εξαγωγική εταιρεία γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής από τη Θεσσαλονίκη.

Προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από ελιές μέχρι ντιπ και αλλείμματα, χούμους, καρυκεύματα και σάλτσες, η Pelopac θέτει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της ανάπτυξής της, παραμένοντας προσηλωμένη στη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Παράλληλα, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, ενισχύοντας την παρουσία της στη διεθνή αγορά.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, το 2024 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 28,56 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 28,7% έναντι του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή θεωρείται εν μέρει εξομάλυνση συγκριτικά με την περσινή μείωση του κύκλου εργασιών, όμως αντικατοπτρίζει επίσης τη διεύρυνση του πελατολογίου και την επίτευξη νέων στόχων. Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στα 3,14 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων και το EBITDA διαμορφώθηκαν για την εταιρεία σε 1.150.404,67 ευρώ και 2.396.573,21 ευρώ αντίστοιχα.

Με έτος ίδρυσης το 1993, η Pelopac αναπτύσσει και παράγει υψηλής ποιότητας ελληνικά και μεσογειακά προϊόντα για κορυφαίες μάρκες και μεγάλες αλυσίδες λιανικής παγκοσμίως. Η εταιρεία επικεντρώνεται αποκλειστικά στις εξαγωγές και εξειδικεύεται στην προμήθεια των απαιτητικότερων αγορών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης. Οι ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, έκτασης 7.700 τμ, βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σίνδο, όπου ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός και οι απαραίτητες διαδικασίες επιτρέπουν την αποτελεσματική παραγωγή των προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλότατες προδιαγραφές ασφάλειας.