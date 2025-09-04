Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Σερρών – «Στη Δράμα έχασαν την ευκαιρία να βρούμε λύσεις»

Το νοσοκομείο Σερρών επισκέφθηκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, αφού ακύρωσε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας.

Στην πρόσφατη ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε ένα βίντεο από τη σημερινή του επίσκεψη, όπου οι εργαζόμενοι τον υποδέχθηκαν ένθερμα και προχώρησαν σε συζητήσεις για το μέλλον του νοσοκομείου.

«Δείτε την αντίθεση μεταξύ της πρωινής εικόνας στο Νοσοκομείο Δράμας, με τις εικόνες βίας και της στείρας διαμαρτυρίας, και της εικόνας πριν λίγο στο Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι εργαζόμενοι με περίμεναν με λουλούδια και κάναμε ενώπιον των καμερών ενδελεχή συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του Νοσοκομείου. Ευχαριστώ τις Σέρρες για την θερμή τους υποδοχή και λυπούμαι για την Δράμα που έχασαν την ευκαιρία να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα της ελλείψεως Παθολόγων εκεί», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

«Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Υγείας ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας, καταγγέλλοντας ότι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο «προσκείμενος στο ΚΚΕ ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου» επιτρέποντας σχόλια «μέχρι και για να με πυροβολήσουν».

«Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά. Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη», είχε γράψει σε προηγούμενή του ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εδώ και πολλά χρόνια οι παθολόγοι στο Νοσοκομείο Δράμας ο ένας μετά τον άλλον παραιτούνται. Όταν έγινα Υπουργός ασχολήθηκα κατά προτεραιότητα, προκήρυξα τις θέσεις, δεν ήρθε κανένας, μετά μου ζήτησαν να θεσπιστούν κίνητρα, και το Υπουργείο τους έδωσε οικονομικά κίνητρα και ο Δήμος, με τον οποίο έχω άριστη συνεργασία επίσης, ξαναπροκηρύξαμε τις θέσεις με αυτά, δεν έκανε αίτηση κανένας.

Μετά δέχθηκα στο γραφείο μου αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την Πρόεδρο των ιατρών του Νοσοκομείου, τον Πρόεδρο του Σωματείου και τοπικούς εκπροσώπους, μαζί με τον βουλευτή μας κ. Κυριαζίδη, το βασικό τους αίτημα να προκηρύξουμε μαζικά και άλλες θέσεις για να έρθουν και οι παθολόγοι. Το αίτημα τους έγινε δεκτό και προχωρήσαμε στην προκήρυξη 20 θέσεων ιατρών για το Νοσοκομείο Δράμας, εξ αυτών 5 παθολόγους. Είχαμε αιτήσεις για τις 15 από τις 20 θέσεις, για όλες τις άλλες πλην των παθολόγων. Τελικά έχουμε ήδη προσλάβει 8 και αναμένονται άλλοι 2 ώστε να φθάσουμε στις 10 θέσεις ιατρών. Τον Οκτώβριο έχω ήδη ανακοινώσει ότι θα επαναπροκηρύξουμε όλες τις θέσεις που έμειναν άγονες».