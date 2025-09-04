Ο-Μητσοτάκης-«έδειξε»-τις-ανακοινώσεις-για-τις-αυξήσεις-στους-ένστολους-από-το-βήμα-της-ΔΕΘ

Μια από τις κοινωνικές ομάδες που αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι χωρίς αμφιβολία οι ένστολοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν κρίσιμο ρόλο για τις εθνικές υποθέσεις υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Αναγνωρίζοντας ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες κ.α. έχουν μείνει πίσω συνεπώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται από το Βελλίδειο να κάνει πιο συγκεκριμένες τις προθέσεις του για τα ζητήματα που τους αφορούν, καθώς αναμένουν τον δεύτερο γύρο αυξήσεων από τις αρχές του νέου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι προ μηνών η κυβέρνηση είχε δοκιμαστεί από την υπόθεση του μισθολογίου των ενστόλων, μετά τις αυξήσεις σε δύο φάσεις που είχε ανακοινώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ο Νίκος Δένδιας, βάσει όμως της εξοικονόμησης που είχε πετύχει στον προϋπολογισμό τους και αναγνωρίζοντας το κύμα φυγής από όπλα, όπως το Πολεμικό Ναυτικό. Παράλληλα, τότε ο κ. Δένδιας είχε δρομολογήσει και σημαντικές αλλαγές στις αμοιβές των σπουδαστών στις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Εν τέλει η αύξηση επεκτάθηκε σε όλα τα σώματα ασφαλείας, τα οποία άλλωστε και εκ του Συντάγματος είναι διασυνδεδεμένα, ενώ μετά την εσωτερική διαβούλευση της κυβέρνησης το ραντεβού για τις νέες ανακοινώσεις δόθηκε στη ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα χθες, με την κατακλείδα του στην τελετή παραλαβής πέντε νέων σκαφών του Λιμενικού Σώματος, «έδειξε» προς την κατεύθυνση των ανακοινώσεων που σκοπεύει να κάνει και οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το νέο έτος, με τον νέο προϋπολογισμό.

Το ακριβές ποσοστό της αύξησης κρατείται ακόμα ως επταφράγιστο μυστικό, όμως αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η ωφέλεια θα είναι διπλή, καθώς πέραν των ονομαστικών αυξήσεων θα ευνοηθούν και από τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες. Έτι μεγαλύτερη βεβαίως θα είναι η ενίσχυση για τους ενστόλους που έχουν παιδιά, με δεδομένη την πρόθεση της κυβέρνησης για μεγαλύτερη αύξηση του αφορολόγητου ανά παιδί.

Και προ μερικών εβδομάδων πάντως οι ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας και Θεσσαλονίκης είχαν συναντηθεί με τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος τους είχε διαβεβαιώσει ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υπάρξουν ικανοποιητικές αυξήσεις στα σώματα ασφαλείας, οι οποίες θα είναι ανάλογες των Ενόπλων Δυνάμεων με κάποιες μικρές διαφορές.

Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη φάση αυξήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου, συνεπώς θα υπάρξει εκ των πραγμάτων εξομοίωση και με τα άλλα σώματα ασφαλείας.