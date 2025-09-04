Close Menu
    Ο όμιλος MFE της οικογένειας Μπερλουσκόνι απέκτησε τον έλεγχο γερμανικής εταιρείας ΜΜΕ

    Ο όμιλος MFE της οικογένειας Μπερλουσκόνι απέκτησε τον έλεγχο γερμανικής εταιρείας ΜΜΕ

    Ο ιταλικός όμιλος μέσων ενημέρωσης MediaForEurope (MFE), ο οποίος ελέγχεται από την οικογένεια Μπερλουσκόνι, ανακοίνωσε σήμερα ότι πήρε τον έλεγχο του 75,6% του κεφαλαίου της γερμανικής εταιρείας μέσων ενημέρωσης ProSiebenSat.1.

    Με την ολοκλήρωση αυτής της επιχείρησης εξαγοράς, που είχε αρχίσει στα τέλη Μαρτίου, ο MFE θέλει να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό όμιλο μέσων ενημέρωσης, με εθνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και εταιρείες παραγωγής, ικανό να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις μεγάλες αμερικανικές πλατφόρμες streaming όπως οι Netflix και Amazon.

