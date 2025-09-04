Παγκόσμια-Τράπεζα:-Πτώση-στις-τιμές-αγροτικών-προϊόντων,-«καυτό»-το-μέτωπο-των-λιπασμάτων…

Η διεθνής αγροτική οικονομία φαίνεται να μπαίνει σε μια φάση σχετικής σταθεροποίησης για την περίοδο 2025–2026.

Η διεθνής αγροτική οικονομία φαίνεται να μπαίνει σε μια φάση σχετικής σταθεροποίησης για την περίοδο 2025–2026, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι τιμές των βασικών αγροτικών εμπορευμάτων, από τα σιτηρά και τους ελαιούχους σπόρους μέχρι τη ζάχαρη και τον καφέ, αναμένεται να ακολουθήσουν μία ήπια καθοδική πορεία. Η βελτίωση της παραγωγής σε μεγάλες εξαγωγικές χώρες, αλλά και η αποκλιμάκωση του κόστους ζωοτροφών, δημιουργούν ένα πιο «ήρεμο» περιβάλλον για τους παραγωγούς. Στην Ελλάδα με την ασθένεια της ευλογιάς να βρίσκεται σε εξέλιξη, το κόστος των ζωοτροφών θα μεταβάλλεται αναλόγως της ζήτησης και της προσφοράς αυτών αλλά και των περιορισμών που ενδεχομένως θα επιβάλλονται.

Ωστόσο, η μεγάλη πρόκληση έρχεται από τα λιπάσματα, των οποίων οι τιμές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου 7% το 2025 πριν σταθεροποιηθούν. Το κόστος τους παραμένει στενά συνδεδεμένο με την ενέργεια, αλλά και με τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες που περιορίζουν την ομαλή ροή πρώτων υλών.

Παρά τη θετική εικόνα, οι αναλυτές προειδοποιούν για περαιτέρω αυξήσεις για πολλούς λόγους. Μεταξύ των βασικών κινδύνων που αναφέρονται διαρκώς, θα λέγαμε πως ξεχωρίζουν οι παρακάτω:

Γεωπολιτικές εντάσεις σε καίριες εμπορικές διόδους (π.χ. Ερυθρά Θάλασσα) συνεχίζουν να ανεβάζουν τα ναύλα

Κλιματικοί κίνδυνοι

Για τους Έλληνες αγρότες, οι διεθνείς εξελίξεις μεταφράζονται σε μικρότερο ενδεχομένως κόστος ζωοτροφών αλλά αυξημένα έξοδα καλλιέργειας λόγω του κόστους λιπασμάτων. Από την άλλη οι εξαγωγές παραμένουν ευάλωτες όσον αφορά τα μεταφορικά κόστη και τις εμπορικές πολιτικές που μεταβάλλονται συνεχώς (π.χ. δασμοί Τραμπ)

Η παγκόσμια αγορά δείχνει τάσεις ομαλοποίησης. Ωστόσο το υψηλό κόστος λιπασμάτων και η αβεβαιότητα που προέρχεται από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες και τις ραγδαίες γεωπολιτικές μεταβολές μας υπενθυμίζουν ότι η αγροτική παραγωγή παραμένει μόνιμα εκτεθειμένη σε σοβαρούς κινδύνους.