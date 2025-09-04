Παπαστεργίου: Έρχεται νέο gov.gr wallet σε 10 ημέρες – Οι κάμερες θα μπουν στα φανάρια

Τη λειτουργία νέας εκδοχής του gov.gr wallet σε 10 ημέρες προανήγγειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος διεμήνυσε, παράλληλα, ότι οι κάμερες θα μπουν κανονικά στα φανάρια για να καταγράφουν παραβάτες οδηγους.

Όπως εξήγησε στο Action 24, το νέο wallet «θα έχει όλα όσα έχουμε πιο ομαδοποιημένα. Θα έχει

τη θυρίδα του πολίτη πιο προβεβλημένη γιατί είναι ένα σημείο που το δημόσιο αποθέτει σημαντικά έγγραφα για τους πολίτες. Θα έχει και ψηφιακό βοηθό σε περίοπτη θέση τον οποίο θα μπορούμε να ρωτήσουμε π.χ. για υπεύθυνη δήλωση».

Όσον αφορά τις κάμερες στους δρόμους, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξήγησε ότι «υπάρχουν δύο διαγωνισμοί ο ένας για το πληροφοριακό σύστημα για να φτάνουν σύντομα στον πολίτη όπου είμαστε στη διαδικασία των ενστάσεων και ο μεγάλος για τις κάμερες που τέθηκε σε διαβούλευση».

«Η περιφέρεια Αττικής σύντομα θα μας δώσει τις νέες δικές τις κάμερες γιατί το κόκκινο φανάρι και η χρήση κινητού είναι οι δύο σημαντικότερες αιτίες για θανατηφόρα δυστυχήματα» συμπλήρωσε ο κ. Παπαστεργίου, σύμφωνα με τον οποίο «εάν δεν γίνουν ενστάσεις σε 1,5-2 μήνες μπορούμε να έχουμε τις πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις»

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρίνισε, επίσης, ότι «τo διαβατήριο δεν μπορεί να καταργηθεί γιατί η ψηφιακή ταυτότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός Ευρώπης, δεν υπάρχει παγκόσμια συμφωνία ψηφιακής ταυτοποίησης. Αν υπήρχε θα μπορούσαν όλοι να πάνε παντού, ο μόνος κοινός τρόπος είναι τα διαβατήρια».

Μιλώντας τέλος για τον προσωπικό αριθμό, αρχικά είπε ότι «έχουμε 1,3 εκατ. εκδόσεις κυρίως ψηφιακά ενώ βρήκαμε 380.000 λάθη που αφορούν α πατρώνυμο, μητρωνυμο, λάθος ημερομηνίες, αναγραμματισμούς και 5.500 διπλοεγγραφές, δύο αριθμοί ταυτότητας, δύο ΑΜΚΑ γιατί το μητρώο του έχει ζητήματα. Αυτά τακτοποιούνται για να μην έχουν ζητήματα όταν κάνουν συναλλαγή με το δημόσιο». Υπενθύμισε, τέλος, ότι «από τις 6 Νοεμβρίου έρχεται η αυτόματη απόδοση Προσωπικού Αριθμού. Όπου μπορούμε θα το κάνουμε αυτόματα, όπου δεν είναι δυνατόν ο πολίτης θα πρέπει να δώσει διευκρινίσεις»