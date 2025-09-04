Πιέσεις στον κλάδο ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας: Στάσιμες οι λιανικές πωλήσεις το α΄εξάμηνο- Μειωμένες οι εξαγωγές

Πιέσεις στην αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας αποτυπώνουν τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕΕ, οι λιανικές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά παραμένουν υποτονικές και προβληματίζουν τις επιχειρήσεις που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα οι εξαγωγές συνεχίζουν να παραμένουν στάσιμες παρά την βελτίωση του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου.

Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στην εγχώρια αγορά σημείωσαν οριακή αύξηση 0,6%, σαφώς χαμηλότερη από τον πληθωρισμό. Η αξία των λιανικών πωλήσεων ενδυμάτων ανήλθε σε 1,68 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 1,67 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Πτώση 4,6% στις εξαγωγές

Οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας κατέγραψαν μείωση 4,6%. Όπως επισημαίνει ο ΣΕΠΕΕ, η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στην μείωση των εξαγωγών του βαμβακιού.

Η συνολική αξία των εξαγωγών το πρώτο εξάμηνο του 2025 υποχώρησε στα 836 εκατ. ευρώ έναντι 876 εκατ. το 2024.

Οι εξαγωγές ενδυμάτων παρουσίασαν ελαφρά άνοδο 1,3% και άγγιξαν τα 400 εκατ. λόγω της καλής πορείας του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου. Επίσης αύξηση 5,0% παρουσίασαν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας. Αντίθετα οι εξαγωγές του βαμβακιού ήταν μειωμένες κατά 22%.

Πώς κινήθηκαν οι εισαγωγές

Οι εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο σε ποσοστό 6,5%. Για το σύνολο της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε αξία σε 1,69 δισ. ευρώ το 2025 έναντι 1,6 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η αύξηση των εισαγωγών της κλωστοϋφαντουργίας ήταν μεγαλύτερη και ανήλθε σε 10,0% ενώ της ένδυσης ανήλθε σε 6,2%.