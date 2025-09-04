Προτεραιότητες-inter-ikea-και-Ελληνικό-για-την-trade-estates

Με 20% συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα (μαζί με Goldair, Aktor) που διεκδικεί τη σύμβαση παραχώρησης για τη μετατροπή του Στρατόπεδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη η Trade Estates, όπως επιβεβαίωσε χθες η διοίκηση της Trade Etstates ΑΕΕΑΠ.

Υπενθυμίζεται πως ο διαγωνισμός ωρίμασε και διενεργείται από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Υπερταμείου για λογαριασμό της ΓΑΙΟΣΕ που είναι η ιδιοκτήτρια της έκτασης. Βρίσκεται ήδη στη β’ φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, όπου εκτός από την παραπάνω κοινοπραξία συμμετέχει και ο ΟΛΘ.

Πέραν της παραπάνω εξέλιξης, η οποία βρίσκεται εκτός της περιμέτρου των γνωστών επενδύσεων της εισηγμένης ΑΕΕΑΠ, η διοίκηση της κατά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου του έτους επεσήμανε πως τις άμεσες προτεραιότητες είναι ολοκλήρωση του logistics center της Inter Ιkea στον Ασπρόπυργο έως το τέλος του 2025, αλλά και η έναρξη εργασιών επίσης έως το τέλος του έτους στο retail park του Ελληνικού, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Παραλλήλως προχωρά η κατασκευή του logistics center στην Ελευσίνα (προμισθωμένο στην Κωτσόβολος) με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2027.

Υπενθυμίζεται πως το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας είναι 250 εκατ. ευρώ έως το 2028, και ήδη έχουν αξιοποιηθεί 93,2 εκατ. ευρώ. Η συνολική επενδυτική δαπάνη για το β’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώνεται στα 52,3 εκατ. ευρώ (απόκτηση ακινήτων και επένδυση δημιουργίας εμπορικών πάρκων και logistics).

Απομένουν περίπου 150 εκατ. ευρώ επενδύσεων που θα απορροφηθούν τόσο από τα παραπάνω εν εξελίξει projects όσο και από νέες επενδύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας Βασίλη Φουρλή, η Trade Estates έχει επενδυτική αντένα τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Βουλγαρία και Κύπρο, εξετάζοντας τις ευκαιρίες για ανάπτυξη του μοντέλου της. Απώτερος στόχος δε παραμένει στο τέλος του 2028 το GAV του χαρτοφυλακίου ακινήτων της να διαμορφωθεί μεταξύ 720-760 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, η εταιρεία έκλεισε το τέλος του α’ εξαμήνου της χρήσης με Net LTV στο 44%, και μειωμένο κόστος δανεισμού με επιτόκιο 3,06% από 4,21% στο τέλος του 2024.

Μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου, η εταιρεία διατηρεί το guidance που είχε διατυπώσει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση τον περασμένο Ιούνιο.

Υπό αυτό το πρίσμα αναμένει έσοδα από μισθώματα της τάξης των 40 εκατ. ευρώ από 37,5 εκατ. ευρώ το 2024 (+6,5%) προσαρμοσμένο EBITDA της τάξης των 31,3 εκατ. ευρώ από 30,1 εκατ. ευρώ το 2024 (+4,1%) και κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFΟ) 16,5 εκατ. ευρώ από 15,2 εκατ. ευρώ (+8,5%) την προηγούμενη χρονιά.