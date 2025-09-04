Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, September 4

    Συνάντηση Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους του ΣΕΒΤ: Δέσμευση για συμμετοχή στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών

    Οικονομία
    Συνάντηση-Θεοδωρικάκου-με-εκπροσώπους-του-ΣΕΒΤ:-Δέσμευση-για-συμμετοχή-στην-πρωτοβουλία-μείωσης-τιμών
    Συνάντηση Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους του ΣΕΒΤ: Δέσμευση για συμμετοχή στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών

    Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για τη συνεργασία τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών των προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κωδικών.

    Συνάντηση με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων είχε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, σε συνέχεια πρόσφατης συνάντησής του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

    Όπως αναφέρει ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για τη συνεργασία τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών των προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κωδικών.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com