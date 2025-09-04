Τι-έγινε-στη-γιορτή-του-ΠΑΣΟΚ-στο-Ζάππειο:-Τα-πηγαδάκια,-οι-παρόντες-,-ο-μεγάλος-απών-Κώστας-Σημίτης-και-το-ζεϊμπέκικο-του-Κώστα-Τσουκαλά

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Όλες οι γενιές του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το παρών στο Ζάππειο σε μια πανηγυρική εκδήλωση για τον εορτασμό των 51 ετών από την ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος. Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του ο Τάσος Γιαννίτσης που ανέλυσε το ζήτημα του δημογραφικού, ενώ αναφέρθηκε στους σύγχρονους οικονομολόγους και στις αναλύσεις τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη σειρά, δίπλα στην Άννα Διαμαντοπούλου ανάμεσα σε βουλευτές και στελέχη της πράσινης παράταξης. Και ενώ η συζήτηση ήταν σε εξέλιξη, δεν υπήρξε πηγαδάκι στο εσωτερικό του Ζαππείου που να μην έχει ασχοληθεί με τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και την επίδραση που μπορεί να φέρει στην πορεία του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά μετά τις 7 όταν ο Πρώην Πρωθυπουργός ξαναχτύπησε με νέο tweet στο οποίο αναφέρονταν στον “νέο πατριωτισμό”, τα τηλέφωνα πήραν φωτιά και η κουβέντα άναψε για τα καλά.

Η συνέχεια της βραδιάς έφερε τον κόσμο της πράσινης παράταξης στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου, σε ένα σκηνικό εντυπωσιακό, με τις καρέκλες γεμάτες, λόγω και της μεγάλης κινητοποίησης. Πριν την ομιλία του προέδρου προβλήθηκε βίντεο με τους ηγέτες του κινήματος. Η φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου προκάλεσε συγκίνηση στους παλαιότερους, ενώ σε αρκετά στιγμιότυπα ήταν αφιερωμένο στον Κώστα Σημίτη, που στα περσινά γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, στην τελευταία του εμφάνιση, είχε δώσει το σήμα για ενότητα και είχε παροτρύνει τον κόσμο της παράταξης να αδράξει την ευκαιρία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του θα έλεγε κανείς ότι έκανε πρόβα για την εμφάνιση του στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έριξε σφοδρά πυρά στην Κυβέρνηση για την οικονομία, την ακρίβεια, το κράτος δικαίου και τα σκάνδαλα, ζήτησε πολιτική αλλαγή και μια νέα ηθική στην πολιτική, ενώ αναφέρθηκε στους αγώνες της δημοκρατικής παράταξης για τη διάσωση της χώρας, ρίχνοντας φαρμακερά βέλη στους τυχοδιώκτες, με πολλούς να ερμηνεύουν την τοποθέτηση τους ως μπηχτή τόσο προς τη ΝΔ αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα.

“Μια παράταξη που αναγνώρισε και τα λάθη της, σηκώνοντας το βάρος στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας. Ένα φορτίο, που οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές όχι μόνο προσπάθησαν να αποφύγουν αλλά εργαλειοποίησαν, για να κατακτήσουν την εξουσία, χωρίς ίχνος συνείδησης για τη ζημιά, που έκαναν στη χώρα. Συμπεριφέρθηκαν τυχοδιωκτικά χωρίς ηθικούς φραγμούς αποδεικνύοντας ότι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων.”

Στην πρώτη γραμμή παρακολούθησε την ομιλία του Προέδρου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ δυναμικό παρών έδωσε και η αυτοδιοίκηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τους Περιφερειάρχες Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και Δημήτρη Κουρέτα να δίνουν το παρών. Εκεί όπως πάντα και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης ανάμεσα σε βουλευτές και άλλα στελέχη της πράσινης παράταξης.

Λίγο μετά ο Κώστας Μακεδόνας ταξίδεψε τον κόσμο με τη φωνή του, με το κέφι να ανάβει, και τον Νίκο Ανδρουλάκη να το χαίρεται με την καρδιά του. Ο Εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς δεν μπόρεσε να αντισταθεί στους ρυθμούς του ζεϊμπέκικου “Δραπετσώνα” κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα.

Η ενότητα κράτησε λίγες ώρες

Φαίνεται ότι όσοι περιγράφουν το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ ως μια παγωμένη λίμνη έχουν δίκιο, αφού η γιορτή δεν εμπόδισε τα στελέχη να κοντραριστούν από τα τηλεοπτικά παράθυρα και μια αντιπαράθεση που ήταν στα συρτάρια βρήκε στην επιφάνεια.Με αφορμή τη Βασιλίσσης Όλγας και την αντιπαράθεση του Χάρη Δούκα με την Κυβέρνηση ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε στο Mega ότι «η πορεία του Δούκα έχει καθυστερήσει επειδή κατέβηκε στις εσωκομματικές εκλογές και πιστεύω ότι έδωσε χρόνο τον οποίο θα μπορούσε να τον έχει κερδίσει στην Αθήνα αλλά βλέπω ότι οι ταχύτητες του ανεβαίνουν, ότι ασχολείται πιο πολύ με την Αθήνα τώρα και αυτό είναι καλό σημάδι» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και συνυποψήφιος του Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές. Ο Δήμαρχος Αθηναίων σήκωσε το γάντι λίγες ώρες αργότερα από τον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

“Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες. Αυτό που ξέρω είναι ότι δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Όμως με εκπλήσσει πολύ και με στεναχωρεί, σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, ημέρα ενότητας, ημέρα μνήμης και τιμής, όπου το πρωτεύον είναι να δείξουμε ότι είμαστε μία γροθιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη αλλαγής για τη χώρα στο ΠΑΣΟΚ, να υπάρχουν αυτές οι διατυπώσεις. Και επίσης νομίζω ότι θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κ. Γερουλάνος είναι και βουλευτής Α’ Αθήνας, και τον θέλω δίπλα μου… Όχι εσωστρέφεια και όχι φίλια πυρά” σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

Η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στο Action24 στήριξε τις πρωτοβουλίες του Δημάρχου Αθηναίων

“ Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης τρεις υπουργοί θα βάλουν θέμα στον Δήμαρχο για ένα δρόμο; Έχει κάνει τις μελέτες του ο Δήμαρχος τις έχει υποβάλλει έχει κάνει συζητήσεις με την ανάπλαση έχει κάνει θεσμικά ότι μπορούσε γιατί δεν γίνεται ένας διάλογος;” σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Παράλληλα η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ εφερε στο τραπέζι του διαλόγου το θέμα του συνεδρίου, για το οποίο δεν έχει ακόμα οριστεί ημερομηνία.

“Το Συνέδριο μας όπως και τότε πρέπει να παρουσιάσει το νέο τύπο κόμματος που μπορεί και πάλι να ενσωματώσει και να συνθέσει μέσα από οργανωμένη λειτουργία, απόψεις διαφορετικότητα, γενιές” σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Και δεν είναι μόνο το συνέδριο του κόμματος που παραμένει σε εκκρεμότητα- παρότι κεντρικά το τοποθετούν μέσα στο ’25, αλλά και το συνέδριο της νεολαίας, με στελέχη να ζητούν με επιστολή τη διεξαγωγή του.

“Και το πρώτο βήμα έγινε, ακολουθώντας μία σειρά πρωτοβουλιών των προηγούμενων χρόνων, αυτό της Συνδιάσκεψης Νεολαίας στις 6 Ιουλίου. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο, ένα δημοκρατικό ιδρυτικό Συνέδριο. Στη βάση της θεμελιακής αρχής του Κινήματος μας για κατοχυρωμένη δημοκρατική διαδικασία με απόλυτη ισοτιμία όλων των μελών που θα στελεχώσουν μία οργάνωση Νεολαίας” αναφέρουν στελέχη της Νεολαίας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.